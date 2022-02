Athlétisme: un record du monde pour Jakob Ingebrigtsen à Liévin

Première course de l'année, premier record du monde: le prodige Norvégien Jakob Ingebrigtsen a électrisé jeudi le meeting de Liévin en établissant le meilleur chrono de tous les temps sur 1500 m en salle en 3’30’’60.

Le coureur norvégien de 21 ans, Jakob Ingebrigtsen, avait annoncé la couleur en arrivant en France pour sa grande rentrée. Il a tenu parole en effaçant des tablettes l'Ethiopien Samuel Tefera (3’31’’04 en février 2019), lui aussi aligné dans ce rendez-vous incontournable de la saison hivernale, mais incapable de suivre le rythme infernal imposé par le champion olympique de la distance.

Tefera a tenu bon jusqu'aux 250 derniers mètres avant qu'Ingebrigtsen ne se détache inexorablement pour s'offrir le premier record du monde de sa carrière, bien aidé par le guidage lumineux au bord de la piste. Cette année 2022, marquée par les Mondiaux d'Eugene (15-24 juillet), démarre donc en trombe pour Ingebrigtsen qui pourrait fort bien menacer l'été prochain le temps en plein air de la légende marocaine Hicham El Guerrouj (3’26 sec), vieux de 24 ans.

Les Mondiaux indoor en mars à Belgrade

Le Norvégien, qui a éclaté à la face de la planète athlétisme en 2018 en réalisant le doublé 1500 m-5000 m à l'Euro de Berlin à seulement 18 ans, repousse ainsi à chaque sortie les limites de sa discipline. Et la saison ne fait que commencer.

"Je voulais essentiellement faire le meilleur temps possible mais battre un record du monde c'est un rêve qui se réalise donc je suis très content. C'est mon premier donc je vais me souvenir très longtemps de cette soirée et j'espère que dans le futur j'en battrai d'autres", a lancé le Norvégien, qui risque d'être intouchable aux Championnats du monde indoor du 18 au 20 mars à Belgrade.