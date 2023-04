Athlétisme: voilà ce que ça donne quand Fraser-Pryce participe à une course entre parents d’élèves

La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, triple championne olympique, a participé à une course avec des parents d’élèves lors d’une journée de sport à l’école de son fils. Le "problème", c’est qu’elle a décidé de se prendre sérieusement au jeu…

Zyon peut être fier de sa maman. Agé de 5 ans, le fils de Shelly-Ann Fraser-Pryce a pu constater que sa maman n’avait pas perdu le goût de la compétition et de la gagne. Qu’importe le cadre, la troisième femme la plus rapide de l’histoire (10’’6 sur 100m) n’envisage jamais d’en garder sous la semelle. Et tant pis si ses adversaires sont des parents d’élèves.

"Ici pour marquer des points pour mon fils"

A l’occasion d’une journée sportive à l’école de son fils, "Pocket Rocket" a participé à un sprint avec des parents. Un honneur pour ces derniers mais aussi une cuisante défaite. Car Shelly-Ann Fraser-Pryce n’a pas eu à forcer son talent pour prendre des dizaines de mètres d’avance sur ses concurrents et l'emporter haut la main. La course, filmée et relayée sur les réseaux sociaux, a été très commentée, y compris par la reine du sprint : "Ici pour marquer des points pour mon fils."