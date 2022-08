Championnat d'Europe d'athlétisme: le relais 4x100 français en argent, médaille surprise de Schrub sur 10.000m

Deux médailles de plus pour l'équipe de France d'athlétisme ce dimanche, aux championnats d'Europe de Munich. Le relais 4x100m français, conclu par Jimmy Vicaut, a pris l'argent juste après le bronze surprise de Yann Schrub sur 10.000m.

L'équipe de France d'athlétisme se remet de ses Mondiaux difficile avec une jolie moisson continentale. Les Bleus totalisent désormais neuf médailles aux championnats d'Europe de Munich. La dernière en date est en argent et a été décrochée par le relais 4x100m tricolore.

Avec un quatuor composé de Méba-Mickaël Zeze, Pablo Mateo, Ryan Zeze et Vicaut, le relais français a bouclé son tour de piste en 37"94, derrière la Grande-Bretagne (37"67) et devant la Pologne (38"15). Le relais féminin n'est en revanche pas allé au bout à cause d'un mauvais passage de témoin.

Belle surprise pour Schrub

Un tout petit peu plus tôt dans la soirée ce dimanche, le Français Yann Schrub (26 ans) a créé la surprise en décrochant la médaille de bronze du 10.000 m des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich.

En 27'47"13, Schrub, qui a signé un finish de feu, a été devancé par l'Italien Yemaneberhan Crippa (27'46"13) et le Norvégien Zerei Kbrom Mezngi (27'46"94). Longtemps en tête, le favori Jimmy Gressier a terminé quatrième.