EN DIRECT - Championnats européens: Coup dur pour Mayer, blessé sur le 100m du décathlon

"Je ne voulais pas que ça pète. Cette douleur je l'ai depuis trois mois avant Eugene. Le décathlon, c'est serré. J'ai choisi beaucoup de repos et de récup et je n'ai pas testé. Jeudi dernier j'ai testé mais j'ai super mal. Je passé quatre jours à faire des soins non stop. C'était un objectif tellement incroyable de réussir à faire deux médailles en deux championnats en trois semaines. Je voulais me donner une chance d'y arriver, d'être là le jour J et voir comment ça répondait.

Au 50m, quand je commence à sentir que ça se tend de plus en plus. Je ne veux surtout pas partir en repos avec une blessure. Je suis désolé pour ceux qui croyaient en cet exploit, j'y croyais aussi. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Ca fait du bien d'être en vacances.

Mon esprit d'interdit d'abandonner quand tout n'est pas perdu. Mon expérience me dit qu'on en bave et je ne veux plus faire d'erreurs. Je sais comment récupérer. Je sors d'une saison ou je n'ai que cette toute petite blessure. C'est une renaissance d'être champion du monde sans aucune blessure. Il y a une belle marge et une belle confiance.

C'est le grand adducteur. Lorsque j'ai fait un levé de jambe lors de ma préparation en mai, j'ai senti que quelque chose avait pété. Ce n'est pas comme le quadriceps."