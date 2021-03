Championnats d'Europe athlétisme: la surprise Finot, en argent sur 3000m

A 30 ans, Alice Finot décroche la médaille d’argent du 3000m, lors des championnats d’Europe en salle de Torun. Avec un record personnel explosé, la Montbéliardaise était euphorique à la sortie de sa course, alors qu’elle dispute sa toute première compétition sous le maillot de l’équipe de France. Finot rassure aussi les Bleus, dont le compteur est débloqué après un vendredi noir.

"Je n’ai jamais ressenti autant de joie après une course! Ce n’est que du positif, c’est une course incroyable!" Pour ses grands débuts en équipe de France, à 30 ans, Alice Finot sautille comme une gamine à l’arrivée du 3000m ce vendredi soir, dans l’Arena de Torun, où elle finit par tomber dans les bras d’un... pain d’épice géant, la spécialité locale reconvertie mascotte pour l’occasion. Après une course qu'elle a courue toujours placée dans le peloton de tête, Alice Finot paraissait décrocher dans les 800 derniers mètres. Mais son finish lui a permis de s’intercaler entre les deux Britanniques Amy Markovc et Verity Ockenden.

"Lutter avec les Britanniques, c’est une fierté parce qu’elles sont fortes. Je sentais que j’avais les jambes", se réjouit-elle. Et bouquet final: avec un chrono en 8’46’’54, la médaillée d'argent de ces Europe de Torun pulvérise son record personnel (déjà établi cet hiver) de près de sept secondes!

"Je savais que j’en étais capable"

Alice Finot peut jubiler. En séries, la jeune femme s’était qualifiée de justesse, avec le derniers temps des repêchées. Et sa première sortie semblait la condamner à lutter en queue de course. Après les 2000 premiers mètres, elle sentait un blocage: "Mais les kinés ont fait un boulot formidable. Franchement, merci au staff médical parce qu’avec simplement 24 heures de repos, c’est fort."

Alice Finot, qui s’entraîne en Espagne, à Valence, depuis plusieurs années désormais, n’arrivait pas en Pologne pour faire de la figuration. " Je savais qu’en j’en étais capable. Quand on regarde les bilans européens de cet hiver, il n’y a pas beaucoup d’écart. Du coup, j’étais à l’aise, relâchée", explique Alice Finot.

Motivée pour briller à Tokyo sur 3000m steeple

"A partir de ce soir, je me repose, et je veux profiter à fond de cette journée. Je n’arrive à me rendre compte de ce que cette médaille représente", ajoute-t-elle. Ce qui est certain, c’est que l’appétit d’Alice Finot vient en mangeant. Avec cette première breloque argentée sur la scène continentale, elle voit arriver les Jeux olympiques avec ambition.

"Avec ce chrono sur 3000m plat, c’est que que ca laisse imaginer de belles choses sur 3000m steeple", poursuit la Française. Elle redonne en tout cas le sourire à toute l’équipe de France, qui engrange une première médaille après un vendredi catastrophe, qui a vu Melvin Raffin au triple saut et Thomas Jordier sur 400m, deux belles chances de médailles, se faire sortir dès le premier tour. Sans oublier le forfait de dernière minute de Renaud Lavillenie, à cause d’un mollet douloureux, avant les qualifications du saut à la perche.