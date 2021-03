Championnats d'Europe en salle: matinée cauchemar pour les Bleus à Torun

Deuxième journée des championnats d’Europe de Torun (Pologne) et les mésaventures commencent déjà pour l’équipe de France. Melvin Raffin au triple saut et Thomas Jordier sur 400m, véritables chances de médailles pour la délégation tricolore, se sont pris les pieds dans le tapis dès leur entrée en lice. Mis à mal par les juges.

Melvin Raffin, sous les yeux de son coach Teddy Tamgho dans la très belle arena de Torun, s’élançait confiant pour les qualifications du triple saut ce vendredi matin aux championnats d'Europe en salle. Le Rémois possédait la deuxième marque européenne de l’hiver derrière l’expérimenté Portugais Pedro Pichardo. Après un premier saut manqué et mesuré à 15m11 (16m80 sont nécessaires pour aller en finale), Raffin s’envole au-delà des 17m et semble s’assurer une place en finale. Sauf que le juge met du temps à valider la planche. Fait rarissime : la planche est même retirée pour être scrutée dans ses moindres détails par plusieurs juges.

Après plusieurs dizaines de secondes, et malgré l’absence de marque apparente, l’essai est invalidé. Il reste à ce moment une seule tentative au champion de France pour se qualifier. Et sous pression, il se manque dans les grandes largeurs. "Je suis évidemment très déçu, a confié Raffin Il n’y a même pas de marque sur la planche mais le juge décide d’invalider le saut…. Et sur le troisième essai, j'essayaus d’assurer mais je fais une faute dans la course d’élan qui pénalise tout le saut. Franchement, c’est une grosse faute professionnelle." Malgré un revisionnage du deuxième essai à la vidéo par un juge et un appel de la Fédération, Melvin Raffin sort de la compétition par la toute petite porte.

Deux appels rejetés par les juges

Thomas Jordier, habituel super relayeur du 4x400m des Bleus, prend la lumière en individuel cet hiver. Avec le 3e chrono continental de la saison, Jordier est en pleine forme à Torun et le prouve avec le meilleur temps des séries. Qualification facile en demi-finale, pense-t-on alors. "J’étais tendu parce que l’horaire de la course m’inquiétait un peu, expliquait Jordier. Je ne savais pas comment j’allais tenir les grosses cadences aussi tôt, mais tout s’est bien passé, je suis rassuré."

Sauf que le sort s’acharne sur la France. Le sprinteur est disqualifié pour avoir marqué un franchissement de couloir à l’intérieur. Encore une fois, et malgré un appel de la FFA, un nouvel espoir de médaille française s’envole. Enfin, et pour ne rien arranger, Amandine Brossier est également éliminée en séries du 400m.