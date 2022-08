Tout savoir sur les championnats européens multisports qui commencent aujourd'hui

Quatre ans après la première édition à Glasgow et Berlin, les championnats européens multisports démarrent jeudi à Munich. Douze disciplines se sont réunies pour disputer en même temps leurs championnats d'Europe et faire de ce rendez-vous un succès d'audience. Le concept aura en revanche du mal à se remettre du retrait de l'athlétisme lors de la prochaine édition.

À 9 heures ce jeudi matin, l'aviron a donné le coup d'envoi des championnats européens multisports 2022 à Munich. Après le succès de la première édition, en 2018, qui s'était déroulée à Glasgow pour sept sports et Berlin pour l'athlétisme, ces championnats européens démarrent et vont s'étendre jusqu'au dimanche 21 août. Au programme: douze disciplines, pour neuf sports (athlétisme, aviron, beach-volley, canoë sprint, cyclisme, escalade, gymnastique, tennis de table, triathlon).

4 700 sportifs européens seront ainsi présents, à la recherche d'un titre continental. 101 athlètes français seront de la partie, dont Kevin Mayer (decathlon), Arnaud Démare (cyclisme) ou Pauline Ferrand-Prévot (VTT), tandis que d'autres stars, à l'image d'Armand Duplantis (saut à la perche), seront évidemment très attendues.

Après la cérémonie d'ouverture de mercredi soir, Munich accueille ce contingent d'athlètes 50 ans après ses Jeux olympiques. Les sportifs seront d'ailleurs répartis sur dix infrastructures différentes, pour la plupart déjà utilisées lors des JO de 1972. Si cette dizaine de jours de compétition fait penser à des Jeux olympiques, attention à ne pas confondre ces championnats européens avec les Jeux européens, dont la première édition s'est déroulée en 2015.

L'union fait la force

Car ces derniers n'ont pas trouvé l'écho des championnats européens, qui avait été un carton d'audience pour France Télévisions - qui retransmet cette édition 2022 - en 2018. Leur force? La volonté de toutes les disciplines de se réunir pour faire de cette fête sportive un rendez-vous incontournable tous les quatre ans.

"On a vu qu'en combinant les sports, on était capables d'augmenter la visibilité des athlètes, de mettre en avant leurs performances", explique Marc Jörg, directeur de ces championnats européens, dans L'Équipe ce jeudi.

Mais depuis 2018 et la première édition, le golf et la natation se sont retirés du projet. Cette dernière organise d'ailleurs aux mêmes dates ses propres championnats d'Europe, à Rome (11 août-21 août). Un coup dur pour les organisateurs des championnats européens, qui vont devoir se réinventer, surtout pour l'édition 2026.

Le retrait de l'athlétisme, un coup dur

L'athlétisme a en effet annoncé il y a quelques semaines qu'elle ne participerait pas aux championnats européens multisports de 2026, dont la ville-hôte n'a pas encore été désignée. En l'absence du sport le plus porteur, qui souhaite bénéficier de sa popularité de son côté, ce format prend un coup de plomb dans l'aile. Et les sports plus méconnus, qui bénéficiaient d'un coup de projecteur grâce à ces championnats européens, également.

"Pour le moment, la décision de l'athlétisme est claire, mais ils vont peut-être évoluer. On verra comment ça se passe, mais on n'a pas peur, assure Marc Jörg. Pour le moment, notre priorité, c'est de se concentrer sur Munich et d'en faire un grand succès." Le directeur des championnats européens multisports explique par ailleurs à L'Équipe que "d'autres fédérations sont intéressées" pour remplacer les disciplines qui ne participeraient pas en 2026.

Avec la contrainte pour les organisateurs de ne pas compter trop de sports et trop d'athlètes, pour des raisons de logistique. En attendant de voir l'évolution des championnats européens dans les années à venir, ce sont donc dix jours de compétition qui se profilent. Si la gymnastique, l'escalade, le BMX ou encore le cyclisme sur piste rythmeront les premiers jours, l'athlétisme prendra le relai le 15 août avec sept jours de compétition sans interruption jusqu'à la cloture de cette deuxième édition des championnats européens multisports, le 21 août.