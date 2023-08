Mondiaux d'athlétisme: déception pour Happio et Vaillant, qui s'arrêtent en demies du 400m haies

Wilfried Happio, vice-champion d'Europe et 4e aux Mondiaux 2022, ainsi que Ludvy Vaillant, n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m haies des Championnats du monde d'athlétisme, ce lundi à Budapest.

Une double dose de déception. Wilfried Happio, vice-champion d'Europe et 4e aux Mondiaux 2022, ainsi que Ludvy Vaillant, n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m haies des Championnats du monde d'athlétisme lundi à Budapest.

Vaillant a pris la troisième place de la deuxième des trois demi-finales en 48"48, un temps insuffisant pour être repêché. Happio a lui complètement raté sa course et pris la septième place de la dernière demi-finale en 48"83.

Happio: "Une grosse leçon pour le futur"

C'est un sérieux coup d'arrêt pour Happio (24 ans), après une brillante saison 2022 où il avait frôlé le podium mondial. "C'est une grosse déception, j'avais les outils pour faire une belle finale, mais parfois le corps et l'esprit ne sont pas en osmose, a-t-il expliqué. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux, je me suis perdu dans mon schéma de course." "C'est une grosse leçon pour le futur et une belle page pour arriver avec plus d'expérience l'année prochaine", a ajouté Happio.

Les trois grands favoris, le Norvégien Karsten Warholm, l'Américain Rai Benjamin et le Brésilien Alison Dos Santos, se sont facilement qualifiés pour la finale prévue mercredi, où leur affrontement s'annonce électrique.