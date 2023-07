Athlétisme (Diamond League): scène rarissime à Stockholm, un juge touché par un lancer de disque

Deuxième du lancer du disque du meeting de Stockholm, Daniel Stahl aurait pu prendre la tête sur son dernier jet... qui a terminé sa course sur une juge. Celle-ci s'est rapidement relevée et s'en sort indemne.

Un meeting décidément animé. Ce dimanche, dans une soirée marquée par l'irruption de militants pour le climat sur la piste pour perturber l'arrivée du 400m haies hommes, un autre événement rarisme s'est déroulé dans le stade olympique de Stockholm. Lors de son sixième et dernier essai, le lanceur de disque local Daniel Stahl a touché une juge.

La victime indemne, Stahl deuxième du concours

La femme, qui a visiblement mal jugé la trajectoire du disque, s'est décalé juste à temps pour éviter de le prendre en plein crâne et n'est pas resté longtemps au sol. Selon Reuters, elle a été touchée à l'épaule et serait indemne. De son côté, le discobole suédois avait de toute façon mordu, même si son jet flirtait avec la ligne des 70m et de la première place de Kristjan Ceh (69,83m).

Le champion olympique en titre, également champion du monde en 2019, s'est tout de même classé deuxième du concours avec un seul lancer comptabilisé, à 67,57m. Le prochain rendez-vous de la Diamond League est prévu en Pologne le 16 juillet. Avec, espérons, moins de perturbation à un mois des Mondiaux qui se tiendront à Budapest.