Marathon de Paris: un chrono record pour le Kenyan Rotich, l'Ethiopienne Memuye gagne chez les dames

Pour le retour du marathon de Paris ce dimanche, Elisha Rotich s'est imposé chez les hommes en battant le record de la course. Une 44e édition particulière, puisqu'elle était attendue depuis 30 mois. Chez les dames, un trio d'Éthiopiennes s'est adjugé le podium, Tigist Memuye arrivant en tête.

Une 44e édition mémorable où le record a été battu par cinq coureurs. Le Kenyan Elisha Rotich a remporté le marathon de Paris ce dimanche en 2h04'18" et bat ainsi le record du marathon de Paris, qui était détenu par l'Ethiopien Kenenisa Bekele en 2h05'04" en 2014. Un record également battu par les quatre autres du peleton de tête : l'Ethiopien Hailelmaryam Kiros (2h04'42"), ses compatriotes kenyans Hillary Kipsambu (2h04'45") et Barselius Kipyego (2h04'49") et un autre Ethiopien Abayneh Degu (2h04'52"). Pas de record en revanche chez les femmes, où l'Ethiopienne Tigist Memuye s'est imposée en 2h26'12" devant trois de ses compatriotes. Avec cette victoire, le Kenya cumule donc une 24e victoire du marathon de Paris, quand l'Ethiopie dépasse la France avec une 15e victoire. Meilleur Français, Yohan Durand s'est classé 15e avec 2h09'21". Chez les handis, c'est le Français Julien Casoli qui a remporté la course.

Une 44e édition 30 mois après

La célèbre course de la capitale avait été reportée deux fois puis annulée en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Devant avoir lieu en avril dernier, le deuxième plus gros marathon derrière celui de New York (7 novembre) avait été repoussé une dernière fois pour finir sur cette date du 17 octobre. Une édition 2021 où plus de 35.000 coureurs ont pris le départ. En 2019, il y avait eu 49.155 partants.

Cette 44e édition automnale n’a pas attiré les plus grandes stars de la discipline. Pour cause, cela faisait 45 ans que le marathon prenait le départ en avril, et avec ce décalage la course parisienne se retrouve concurrencée par les marathons de Bonn et Amsterdam, qui ont également lieu ce dimanche. Et arrive après les prestigieux marathons de Berlin (26 septembre), Chicago (10 octobre), Londres (3 octobre) ou encore Boston (11 octobre). L’organisateur du Marathon de Paris ASO n’avait pas d’autre choix que cette date.