Mondiaux d'athlétisme: Mayer toujours dans le coup en décathlon, le relais 4x100m disqualifié... ce qu'il faut retenir de la nuit

Soirée dense aux Mondiaux d'athlétisme d'Eugene où Kevin Mayer pointe à la 6eme place du décathlon avant les dernières épreuves la nuit prochaine. Pas de médaille pour le relais 4x100m masculin, disqualifé en finale.

Décathlon : 6e à mi-parcours, Mayer reste dans le coup pour une médaille

Le Français Kevin Mayer, double médaillé d'argent olympique (2016 et 2020) et champion du monde 2017, occupe la sixième place à mi-parcours, avec 4372 points. Il reste dans le coup pour une médaille avant les épreuves de dimanche qui, sur le papier, lui sont plus favorables. C'est le Portoricain Ayden Owens-Delerme qui occupe la tête du classement provisoire après cinq des dix épreuves, avec 4606 points. Le champion olympique en titre, le Canadien Damian Warner, en tête après les quatre premières épreuves, a abandonné après s'être blessé en plein 400 m.

Le programme de Mayer dimanche

18h35 : 110m haies

19h30 : Disque

21h15 : Perche

2h05 : javelot

4h20 : 1500m

Relais 4x100m : les Bleus se loupent en finale

Le relais 4x100m, excellent en demi finale, a été disqualifié en finale à cause d'un mauvais passage de témoin entre Mickaël Zeze et le jeune Pablo Mateo. Ils échouent donc à la 8eme position. Le Canada a créé la surprise en dominant les Etats-Unis. En 37''48, les Canadiens menés par Andre de Grasse ont devancé de peu les Etats-Unis de Noah Lyles (37''55), le Royaume-Uni prenant le bronze en 37''83.

800m : Tual loin du podium

Le Kényan Emmanuel Korir, déjà champion olympique, a remporté le titre de champion du monde du 800m devant l'Algérien Djamel Sedjati et le Canadien Marco Arop. Déception pour le Français Gabriel Tual terminant, seulement sixième. "Ça ne suffit pas mais il n'y avait pas mieux à aller chercher aujourd'hui, a commenté le Tricolore. Ce n'est pas ce que j'étais venu chercher mais il faudra s'en contenter. Je suis déçu forcément. Mais il y a encore plus de choses pour la suite de la saison."

Les deux relais français 4x400 m en finale

Les relais 4x400 m français féminin et masculin se sont qualifiés pour la finale. Composé de Sokhna Lacoste, Shana Grebo, Sounkamba Sylla et Amandine Brossier, le relais féminin s'est classé troisième de sa série, en 3'28''89, après la disqualification des Pays-Bas. Avec Thomas Jordier, Loïc Prevot, Simon Boypa et Téo Andant, le relais masculin s'est lui qualifié au temps, en 3'03''13, au détriment des Pays-Bas pour un centième. Les Etats-Unis, avec Allyson Felix pour une dernière pige inattendue en deuxième relayeuse, ont réalisé le meilleur chrono des séries tant côté féminin (3'23''38) que masculin (2'58''96). Les finales se dérouleront dans la nuit de dimanche à lundi, à 4h35 et 4h50.

110m haies : une chute seule en piste, la drôle de journée d'Anne Zagré

Convoquée seule pour une nouvelle série du 100 m haies samedi après-midi, la Belge Anne Zagré a connu une impressionnante chute en fin de course, l'empêchant de rejoindre les demi-finales. "Je vais me rappeler de mes Championnats du monde...", a lancé la hurdleuse de 32 ans. Samedi matin, elle avait été gênée par la chute de l'Américaine Nia Ali en séries du 100 m haies. Après une réclamation, l'opportunité lui a été offerte de courir seule une nouvelle série dans l'après-midi, avec pour objectif de courir en 13 sec 12 ou moins pour décrocher une place en demi-finale. Mais la Belge a fini sa course en roulé-boulé après une chute spectaculaire, franchissant tout de même la ligne dans le chrono anecdotique de 14''09.