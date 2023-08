Mondiaux d'athlétisme: Noah Lyles victime d'un accident de voiturettes avant sa demie sur 200m

Le champion du monde du 100 m Noah Lyles et plusieurs autres athlètes ont été impliqués dans une collision entre deux voiturettes autour du stade des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, jeudi. Ce qui n'a pas perturbé l'Américain, qui a remporté sa demi-finale du 200 m.

Les athlètes sont transportés du stade d'échauffement jusqu'au stade principal dans des voiturettes semi-ouvertes pouvant accueillir huit personnes en plus du conducteur, dans lesquelles sont placées des caméras fixes. Deux voiturettes se sont percutées à faible allure. L'une des deux transportait des sprinters, prêts à disputer les demi-finales du 200m, parmi lesquels le champion du monde du 100m et double champion du 200m américain Noah Lyles.

"L'ordre des demi-finales du 200m a été modifié à cause de la collision de deux voiturettes. Un athlète et un volontaire ont été examinés. L'athlète a été autorisé à courir", écrit World athletics dans un communiqué. L'athlète en question, le Jamaïcain Andrew Hudson, a reçu du verre dans un oeil lors de l'accident, se faisant enlever les débris juste avant de courir et de se classer 5e. Après avoir porté réclamation, il a été repêché et disputera la finale au couloir 1.

"La prochaine fois je viendrai à pied"

"Je dois de nouveau me faire examiner, je vois flou de cet oeil, a déclaré Hudson. La prochaine fois je viendrai à pied." Lyles a lui assuré en 19''75 (-0,1 m/s de vent), meilleur chrono de l'ensemble des concurrents. Le Botswanais Letsile Tebogo, médaillé d'argent sur 100 m dimanche, a pris la 2e place de sa demie, tout en aisance (19.97, vent nul), derrière le vice-champion du monde américain Kenneth Bednarek (19.96).

Le jeune américain Erriyon Knighton (19.98, -0,4 m/s de vent), le médaillé de bronze du 100m britannique Zharnel Hughes (20.02) et le champion olympique canadien Andre de Grasse (20.10) disputeront aussi la finale programmée vendredi