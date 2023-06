24 Heures du Mans: les images de LeBron James donnant le départ de l'édition du centenaire

La star du basket américain LeBron James a lancé l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, samedi sur le circuit Bugatti.

C’est parti pour la plus grande course d’endurance au monde dans le sport automobile. Pour célébrer l'édition du centenaire, les 24 Heures du Mans ont vu grand. Du haut de ses 2,06m, la star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a donné samedi à 16h le départ de l'édition du centenaire sur le circuit Bugatti.

Le basketteur de 38 ans a agité un drapeau français après avoir lâché, dans un français un peu hésitant : "Pilotes, démarrez vos moteurs !" Sa présence a été très remarquée, tout comme celle du pilote de F1 monégasque Charles Leclerc, présent pour supporter son écurie Ferrari.

Toyota déjà en tête

En pole position sur le circuit Bugatti, la Ferrari N.50 a rétrogradé à la 2e place peu après le départ de la course au profit de la Toyota N.8, désormais en tête sur une piste partiellement mouillée après des averses localisées tombées quelques dizaines de minutes avant le départ. Victorieuse l'an dernier au Mans, la voiture de l'équipe japonaise occupe pour l'heure la tête de cette édition centenaire - les premières 24 Heures du Mans ont eu lieu en 1923. Suivent en troisième position l'autre Toyota engagée dans la catégorie reine des Hypercars, la N.7, puis la seconde Ferrari, la N.51.



Pour cette 91e édition de la plus mythique des courses d'endurance, Toyota reste la grande favorite après avoir remporté les trois premières manches du WEC, le championnat du monde d'endurance auto (Sebring, Portimao et Spa), dont le point d'orgue sont les 24 Heures du Mans.