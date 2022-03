Auto Moto: vers une modification du tracé du Dakar pour 2023

Deux mois après l'édition 2022 du Dakar, Amaury Sport Organisation étudie un nouveau tracé pour l'édition 2023, qui pourrait passer en Jordanie et aux Emirats.

Et si le Dakar découvrait de nouveaux pays? Deux mois après la fin de l'édition 2022, remportée par Sam Sunderland (moto) et Nasser al-Attiyah (voiture) l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) étudie un nouveau tracé. En plus de l'Arabie Saoudite, la course de rallye-raid pourrait découvrir la Jordanie et les Émirats. Selon nos informations, une reconnaissance a déjà eu lieu à l'occasion de l'Abu Dhabi Desert Challenge la semaine dernière.

"De belles perspectives" sur le terrain en Jordanie

À la manœuvre: Edo Mossi, le coordinateur des repérages et du précieux road book. L'ajout de la Jordanie est étudié en ce moment même. Ce pays a une forte culture rallye avec notamment des étapes du championnat du monde organisées entre 2008 et 2011. Depuis, il fait partie du championnat du Moyen-Orient. "Aujourd'hui, il y a plus de signaux en faveur d'Abu Dhabi. Mais le terrain en Jordanie offre de belles perspectives, surtout sportivement" ajoute une source.

Une possible évolution qui semble déjà faire l'unanimité dans le paddock du Dakar, après une édition 2021 marquée par l’explosion le 30 décembre du véhicule du pilote français Philippe Boutron. "Cela serait beaucoup mieux comme concept et comme tracé" conclut un pilote de l'épreuve. Contacté, ASO n'a souhaité faire aucun commentaire. Fin décembre, un "engin explosif improvisé" était à l'origine de l'explosion d'une voiture du Dakar 2022 qui a gravement blessé le pilote français.