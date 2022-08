EN DIRECT - F1: cavalier seul pour Verstappen, Hamilton abandonne

C'est un Grand Prix particulier, un GP de reprise après un mois de break, du coup, de nombreux pilotes ont fait des changements sur leur monoplace, ce qui explique que Max Verstappen soit relégué au 15e rang sur la grille. A la fin de la séance de qualif, on devait même avoir une 8e (!) ligne de folie avec Verstappen devant Leclerc, mais depuis, Tsunoda a récupéré une nouvelle pénalité pour changement de moteur non réglementaire. Il partira des stands. Du coup, Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) partiront 14e et 15e.