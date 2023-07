EN DIRECT - F1 (GP de Hongrie): la pole position pour Hamilton, Gasly et Ocon éliminés en Q2

Enorme coup de la part de Lewis Hamilton qui décroche sa 104e pole position. À 3 millièmes de secondes près, le pilote de Mercedes a fait un meilleur temps que ses concurrents Max Verstappen et Lando Norris qui occupent le podium. Les Français Gasly et Ocon partiront respectivement depuis la 15e et 12e position.

La grille de départ 1re ligne: Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) 2e ligne: Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) 3e ligne: Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Charles Leclerc (Ferrari) 4e ligne: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Fernando Alonso (Aston Martin) 5e ligne: Sergio Perez (Red Bull) Nico Hulkenberg (Haas) 6e ligne: Carlos Sainz (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) 7e ligne: Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) 8e ligne: Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) 9e ligne: Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Georges Russell (Mercedes) 10e ligne: Kevin Magnussen (Haas) Logan Sargeant (Williams) Q3: Hamilton décroche la pole ! Hamilton arrache la pole position avec un temps de 1.16.609. Il devant de 3 millièmes Verstappen. C'est sa 104e pole position Belle performance du pilote de Mercedes. Dans la lignée de ses bonnes courses, Norris partira depuis la 3e position. Leclerc est 6e. Q3: le temps presse pour les pilotes Il reste deux minutes dans cette Q3. Les pilotes s'élancent pour tenter de faire un meilleur temps. Le 1er chrono est toujours pour Verstappen. La réaction d'Ocon après son élimination en Q2 "J'espérais passer cette Q2 pour essayer de mettre les soft, mais on n'a pas réussi à passer cette étape. C'est un bon tour mais il n'y avait pas mieux à faire. On va maintenant tenter de finir dans les points dimanche." Q3: Verstappen et Hamilton bouleversent le classement Les positions ne cessent de bouger. Verstappen (1.16.612) devance Norris, tandis qu'Hamilton (0.126) fait le 2e meilleur temps. Relevons les bonnes performances de Bottas et Zhou certains de démarrer dans les 10 premières places. Q3: Norris s'illustre Temps de référence pour Norris qui detrone Perez avec 1.16.904. Il est suivi de près par Alonso et Perez. C'est parti pour la Q3 La Q3 peut commencer. Celui qui occupera la pole position sera connu dans une dizaine de minutes. Russell pessimiste pour dimanche "On a pris trop de risques en tant qu'équipe. On avait une voiture rapide. C'est difficile de dépasser ici. Ce n'est pas ici qu'on aurait voulu partir d'aussi loin." Russell partira depuis la 18e position. Fin de la Q2: Gasly et Ocon éliminés La Q2 est terminée. Ocon et Gasly sont éliminés. Tout comme Sainz, Ricciardo et Stroll. Norris a fait le meilleur temps de l'étape, suivi de près par Hamilton et Verstappen. Le scénario est dur pour Sainz qui sort à 2 millièmes près. Q2: Hamilton fait mieux que Verstappen Beau coup d'Hamilton qui passe 2e en faisant mieux que Verstappen. Q2: Verstappen se rattrape, Gasly et Ocon en danger Verstappen revient en force en réalisant le 2e meilleur temps derrière Norris (0.219). Les Français Ocon et Gasly sont sous le coup d'une élimination. Il reste un peu plus d'une minute dans cette Q2. Q2: Verstappen et Gasly dans les dernières places De retour aux stands, Verstappen change ses pneus. Il est dernier, et sous le risque d'une élimination, tout comme Stroll, Gasly, Ricciardo et Bottas. Q2: coup dur pour Verstappen, les McLaren en profitent Temps annulé pour Verstappen qui était sorti au virage 5. Norris (1.17.328) est donc celui qui fait le meilleur temps à 8 minutes de la fin de cette Q2. Il est talonné à 0.243 par l'autre McLaren pilotée par Piastri. Q2: Verstappen fait mieux que Perez Verstappen fait mieux que son coéquipier avec un temps de 1.17.296, lui permettant de prendre la première position. Sainz et Norris tentent de faire mieux. Q2: temps de référence pour Perez Premier temps de référence pour Perez avec un temps de 1.17.675 avec des mediums. Ocon suit le Mexicain avec une différence de 0.400. Le Français est dans la foulée rattrapé par Stroll qui compte seulement 0.186 avec Perez. C'est parti pour la Q2 ! Début de la Q2 pendant 15 minutes. Perez et Ocon sont les premiers à se lancer. Stroll vient de rejoindre les deux pilotes sur le circuit. Ricciardo évite de peu l'élimination Pour son grand retour, Ricciardo échappe de très peu à l'élimination en Q1 avec un faible écart de 11 secondes avec le 16e Albon. L'Australien est cependant devancé par Ocon (14e). Gasly termine cette étape à la 11e position. Fin de la Q1 : Russell éliminé Gros coup dur pour Mercedes avec Russell éliminé dès la Q1. Sargeant, Magnussen, Tsunoda et Albon rejoignent le Britannique. Zhou (1.18.143) fait le meilleur temps dans cette Q1 et devance Verstappen et Perez. Q1: Hamilton sauve sa place mais... 7e temps pour Hamilton qui voit son coéquipier Russell terminer à la 18e place. Q1: Hamilton sous pression À quelques secondes de la fin de la Q1, Hamilton est condamné à faire un meilleur temps que Norris (1.18.990). Q1: Zhou dépasse les Red Bull, Hamilton en danger ? Il reste 3 minutes dans cette Q1 et Zhou (1.18.143) fait mieux que les Red Bull Verstappen et Perez. Le Chinois est leader. Attention à Hamilton actuellement 17e. Q1: du mieux pour Gasly et Ocon Belle opération des Alpine avec Gasly qui monte à la 2e position derrière Verstappen. Du mieux aussi pour Ocon qui grimpe à la 4e place avec une différence de 0.196 avec le pilote de Red Bull toujours leader. Q1: Ocon en difficulté Actuellement avant-dernier, Ocon devra faire mieux pour éviter de se faire éliminer dès la Q1. Il est accompagné par Sargeant, Magnussen, Hulkenberg et Stroll dans les dernières positions. Q1: Verstappen devant La Q1 a déjà commencé. À 7 minutes de la fin de l'étape, c'est Verstappen qui a le meilleur temps (1.18.658). Il est suivi par Bottas et Perez. Bienvenue à tous ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le direct commenté des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Dernière étape avant la course prévue ce dimanche.