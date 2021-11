F1: Alfa Roméo remplace Giovinazzi par Zhou, premier pilote chinois de l’histoire

L’équipe Alfa Roméo a annoncé l’arrivée de Guanyu Zhou en vue de la saison prochaine. Il va devenir le premier pilote chinois de l’histoire de la Formule 1 et remplacera l’Italien Antonio Giovinazzi.

Guanyu Zhou va entrer dans l’histoire des sports mécaniques la saison prochaine. Le pilote de 22 ans va en effet devenir le premier pilote chinois de l’histoire à prendre part à des courses de Formule 1. Son arrivée vient en effet d’être officialisée au sein de l’écurie Alfa Roméo, ce mardi. Pilote de réserve chez Alpine pour la deuxième saison consécutive, Zhou accompagnera Valtteri Bottas (recruté en provenance de Mercedes) dans les baquets de l’équipe italienne. Il occupe actuellement la deuxième place du classement général de Formule 2. Alpine a salué son départ et annoncé l’arrivée de l’Australien Oscar Piastri pour le remplacer en tant que pilote réserve. Son arrivée chez Alfa Roméo provoque le départ de l’Italien Antonio Giovinazzi, après trois ans dans le baquet.

"C'est un plaisir d'accueillir Guanyu Zhou chez Alfa Romeo Racing ORLEN, s’est réjoui Frédéric Vasseur, Team Principal, dans un communiqué. C'est un pilote très talentueux, comme ses résultats en F2 l'ont montré, et nous sommes impatients d'aider son talent à s'épanouir encore plus en Formule 1. Nous sommes fiers de notre collaboration pour 2022 et nous sommes convaincus que Zhou formera une association très fructueuse avec Valtteri. Nous sommes également impatients d'accueillir tous les nouveaux fans chinois qui rejoindront l'équipe: Alfa Romeo Racing ORLEN est une marque historique qui incarne l'esprit de la Formule 1 et nous ferons tout notre possible pour faire de l'expérience de notre sport un moment inoubliable en Chine."

"Une percée dans l'histoire du sport automobile chinois"

"J'ai rêvé dès mon plus jeune âge de grimper le plus haut possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité, savoure Zhou. C'est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a lancé tant de jeunes talents en Formule 1 dans le passé. Je me sens bien préparé pour l'immense défi de la Formule 1, le summum de mon sport, aux côtés d'un talent de classe mondiale comme Valtteri Bottas. Je souhaite remercier l'équipe Alfa Romeo Racing ORLEN pour cette opportunité. L'année prochaine, l'objectif sera d'apprendre le plus possible et le plus rapidement possible. Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée dans l'histoire du sport automobile chinois. Je sais que beaucoup d'espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus."