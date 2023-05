F1: Alpine annonce un premier test pour le grand espoir français Victor Martins

Victor Martins, sous contrat avec Alpine et tenant du titre en Formule 3, va faire ses premiers essais au volant d’une F1.

Alpine a annoncé que son poulain Victor Martins (21 ans) ferait ce lundi 8 mai ses premiers tests sur une F1 à Monza. À seulement 21 ans, le prometteur pilote français évolue en Formule 2 avec Théo Pourchaire chez ART Grand Prix. Il compte deux podiums, obtenus en Arabie saoudite et à Bahreïn.

"C'est très excitant"

Il montera à bord de l’Alpine A521, avec laquelle Esteban Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie en 2021. "Nous avons hâte de voir Victor en essais avec l'A521 à Monza et de lui offrir son premier roulage en Formule 1, a commenté Julian Rouse, le directeur de l’Alpine Academy, cité par Motorsport. Il a passé du temps à Enstone pour préparer ce test, notamment avec du travail au simulateur et le moulage de son baquet".

"Je suis véritablement excité à l'idée de goûter pour la première fois à la F1 lundi à Monza, a réagi Victor Martins. Mon but sera d'avoir beaucoup de roulage et d'en profiter pleinement. Je suis vraiment reconnaissant envers Alpine et toute l'équipe pour cette première chance. J'ai fait mouler mon baquet et nous travaillons sur le simulateur. C'est très excitant, mais j'ai désormais hâte d'être en piste et de maximiser cette expérience pour apprendre autant que possible".