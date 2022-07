F1: "Ça va être la guerre jusqu’à la fin avec McLaren", prévient Ocon

Invité sur RMC jeudi à trois jours du GP de Hongrie qu’il a remporté l’an passé, le pilote français chez Alpine, Esteban Ocon a indiqué que l’objectif de la fin de saison était de terminer devant McLaren au classement des constructeurs.

Quatre, c’est le nombre de points qui séparent Alpine, 4eme au championnat du monde des constructeurs de McLaren, 5eme. Dimanche, lors du Grand Prix de France, les 6eme et 8emes places de Fernando Alonso et Esteban Ocon ont permis à l’écurie française de prendre la 4eme place aux dépens de McLaren. "Huitième ce n’est pas le meilleur résultat mais c’est important de scorer, de continuer à marquer de bons points, a estimé Esteban Ocon, jeudi sur RMC. On doit finir devant McLaren. Il faut les battre au championnat constructeur."

"Alpine est l’équipe qui a le plus progressé"

Avant d’aborder dimanche le Grand Prix de Hongrie où il avait triomphé l’an passé, Ocon, 8eme au championnat du monde, espère aussi terminer devant Lando Norris (7e avec 14 points d’avance). "C’est un objectif de le rattraper au championnat des pilotes. Il est clair qu’on va se battre tout au long de la saison avec les McLaren. Ça va être la guerre jusqu’à la fin. C’est un objectif qu’on peut réaliser. C’est faisable. Lando est un gars qui met du gaz, on le connaît très bien. C’est une équipe qui a énormément progressé. On l’a vu au Paul-Ricard (le circuit du Castellet). Ce sera une tâche difficile mais on est prêt à la relever."

D’autant que l’Alpine progresse encore : "On est dans un très bon moment. Alpine est l’équipe qui a le plus progressé, elle a beaucoup d’idée, elle délivre des petites améliorations. Certaines équipes ont peut-être déjà trop dépensé. Nous, on a encore beaucoup de choses sympathiques à venir… Vous allez encore entendre parler d’Alpine jusqu’à la fin de l’année", conclut Ocon.