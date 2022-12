F1: l'ancien pilote français Patrick Tambay est décédé

La famille annonce ce dimanche le décès de Patrick Tambay, pilote de Formule 1 entre 1977 et 1986, à 73 ans. Il a disputé au total 114 Grands Prix en carrière, pour deux victoires. Il était atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

Le monde de la F1 est en deuil. Le Français Patrick Tambay, vainqueur de deux Grands Prix au cours de sa carrière (1977-1986), est mort à 73 ans, annonce sa famille à l'AFP. Il avait pris part à 114 départs en Formule 1, avec notamment les écuries Renault et McLaren.

Ses deux victoires ont été obtenues au volant d'une Ferrari, en 1982 et 1983, année de son meilleur classement (4e) au championnat du monde des pilotes. Il a aussi gagné à deux reprises le championnat nord-américain CanAm (1977 et 1980) et signé au total 11 podiums et cinq pole positions dans la catégorie reine du sport automobile.

Atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, il avait intégré le groupe RMC en 2002 en qualité de consultant pour commenter les courses de F1 et analyser son actualité, avant d'être rejoint par son fils en 2017. Tambay avait lancé sa carrière de consultant dans les années 1980 au micro de Canal+, épaulant un temps Thierry Gilardi.

À sa famille et ses proches, RMC Sport présente ses condoléances.