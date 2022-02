F1: la "pression positive" mise par Alpine à Ocon

À l’occasion de la présentation de la nouvelle Alpine A522, le pilote de Formule 1, Esteban Ocon, a accepté auprès de Ouest France de livrer les attentes de ses dirigeants pour la saison qui approche à grands pas.

La bataille acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen n’est pas le seul évènement important en Formule 1 qui s’est déroulé la saison dernière. Lors du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon a réussi à remporter la course. Une grande première pour le Français qui roule pour l’écurie Alpine.

Le pilote aura l’occasion cette saison de faire mieux que sa onzième place au classement final. Aux côtés du second pilote d’Alpine Fernando Alonso pour la présentation de la nouvelle Alpine A522, Ocon a confié auprès de Ouest France comment il aborde cette nouvelle saison: "J’ai les grands patrons qui me mettent dans une position de confiance. Laurent (Rossi) et Luca (de Meo) m’ont vraiment mis une pression positive. Ils étaient contents de mon année précédente et veulent que je continue de la même façon."

Ocon et sa cohabitation avec Alonso

Comme l’année dernière, Ocon pilotera aux côtés de l’Espagnol Fernando Alonso. Une cohabitation devant leur permettre d’améliorer leurs performances, comme souhaité par le Français: "On a énormément à apprendre, moi et Fernando. On va beaucoup s’aider mutuellement. Ça va être important qu’on travaille semble comme on l’a fait l’année dernière pour qu’on puisse progresser au maximum"

Si le prochain Grand Prix de cette nouvelle édition de Formule 1 commencera le 20 mars à Bahreïn. Les pilotes pourront retrouver le plaisir des circuits lors des essais hivernaux à Barcelone du 23 au 25 février.