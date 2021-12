F1: la réponse de Verstappen à Mercedes et aux critiques sur son titre

La fin de course désormais légendaire du Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche, et le sacre de Max Verstappen qui a suivi, continuent de faire réagir autour des paddocks. Le Néerlandais affiche lui sa sérénité.

Un dernier tour mythique, qui fera parler encore durant de longues années. La Formule 1 s’est offert un nouveau morceau de légende dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Abu Dhabi. A égalité de points avant la course, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont finalement départagés lors du dernier tour de la saison. Après une utilisation polémique de la safety car, au point que la FIA a annoncé ce mercredi une analyse détaillée de cette fin de course folle.

"Cette question sera abordée avec toutes les équipes et tous les pilotes afin de tirer les leçons de cette situation et de fournir des éclaircissements aux participants, aux médias et aux fans sur les règlements en vigueur", a annoncé la FIA. Mercedes peut lui encore formuler, jusqu'à jeudi, un appel du résultat final du Grand Prix d’Abu Dhabi. Un flou qui ne perturbe pas Max Verstappen, qui recevra jeudi son trophée lors du gala de la FIA.

"Ils ne pourront jamais me l'enlever"

"Je n'y pense pas trop (à un possible appel de Mercedes) parce que je me sens comme le champion du monde. Peu importe ce qu'ils essaient de faire. On a gagné sur la piste. Nous l’avons gagné quand il y avait un drapeau vert, une lumière verte et nous les avons dépassés sur la piste et ils ne pourront jamais me l'enlever de toute façon. Vous devriez accepter une défaite, peu importe à quel point cela fait mal", a tranché le pilote Red Bull auprès du New York Times.

L’occasion pour le Néerlandais de revenir sur une fin de course qui semblait lui filer entre les doigts: "Petit à petit, bien sûr, il ne semblait pas que cela allait arriver (un scénario pouvant relancer la course). Mais je dis aussi de ne jamais cesser d'y croire jusqu'au dernier tour et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et puis, bien sûr, j'espérais des miracles dans ma tête, mais j'étais aussi très concentré sur le fait d'essayer de faire de mon mieux." Il l’aura fait lors d’un dernier tour brillant avec son premier titre de champion du monde à la clé.