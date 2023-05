F1: le circuit d'Imola frappé par des pluies diluviennes, le Grand Prix d'Émilie-Romagne menacé ?

Le circuit d'Imola, où doit se tenir le GP d'Émilie-Romagne de Formule 1 dimanche 21 mai, a été évacué dans la journée de mardi en raison d'un risque d'inondations lié à des intempéries.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne aura-t-il lieu ce week-end? La question se pose compte tenu des intempéries qui frappent le centre de l'Italie et plus particulièrement la région d'Imola, où doit se tenir la 6e manche du championnat du monde de Formule 1 (19-21 mai). Face à un risque d'inondations, les organisateurs et les autorités ont procédé dans la journée de mardi à une évacuation des infrastructures du circuit, selon des journalistes déjà sur place. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur une éventuelle annulation de la course ou une quelconque modification du programme.

Tous les regards sont tournés vers les pluviomètres et le lit du Santerno, la rivière qui longe le tracé de l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De nouvelles pluies diluviennes sont à craindre dans les prochaines heures, ce qui pourrait aboutir à une crue.

La zone a été placée depuis lundi en alerte rouge par la protection civile. Les prévisions sont mauvaises pour la nuit de mardi à mercredi, mais sont meilleures à compter de mercredi soir. Pour rappel, les premiers roulages des monoplaces ont lieu le vendredi avec les séances d'essais 1 et 2.

Alpine aurait évacué un hôtel d'Imola

Selon un reporter d'ESPN, Alpine a choisi de quitter l'hôtel d'Imola dans lequel des membres de l'écurie devaient passer la nuit de mardi à mercredi. Il semblerait également que les autres écuries et les médias aient reçu comme préconisation de ne pas se rendre mercredi sur place.

Hasard du calendrier: c'est pour ce premier Grand Prix de la saison dans l'Europe de l'Ouest que Pirelli a décidé de mettre un tout nouveau pneu pluie en service. C'est aussi pour cet événement que la F1 a décidé de tester son nouveau format de qualifications avec des gommes imposées en Q1 (pneus durs), en Q2 (mediums) et en Q3 (tendres).