F1: Mercedes déjà en plein psychodrame après la 1re course de la saison

Peu satisfait de sa cinquième place dans une Mercedes en manque de performance à Bahreïn, Lewis Hamilton a poussé un coup de gueule à l'arrivée du Grand Prix. Mercedes a convoqué une réunion d'urgence pour tenter de trouver des solutions.

Mercedes est-elle déjà en crise ? La question se pose pour l'écurie allemande, après un premier Grand Prix très compliqué le week-end dernier à Bahreïn. Le firme à l'étoile n'a pu décrocher mieux qu'une cinquième place avec Lewis Hamilton, George Russell se contentant du septième rang.

Au-delà des positions moyennes, ce sont les énormes écarts avec Red Bull qui inquiètent Mercedes. Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton a d'ailleurs laissé parler sa frustration à l'arrivée de la course : "Je leur ai fait part des problèmes que nous avions avec la voiture la saison dernière. J'ai conduit de nombreuses voitures dans ma carrière, donc je sais ce dont la voiture a besoin et ce dont on ne veut pas."

Vers un changement radical de philosophie sur la voiture?

C'est pour cette raison que l'écurie basée à Brackley a convoqué une réunion d'urgence afin d'essayer de trouver des solutions au plus vite. Le directeur technique de l'équipe, Mike Elliot s'est vu poser un ultimatum pour le reste de la saison. La philosophie de Mercedes et sa voiture "sans ponton" semble avoir atteint ses limites et l'écurie allemande devra peut-être complètement modifier ses plans pour retrouver la victoire.

Pourtant, après la première course, le patron de l'équipe Toto Wolff avait assuré qu'il n'y avait aucune tension avec son pilote phare : "La situation de Lewis est celle que vous avez entendue à la radio. Il est entièrement impliqué dans l'équipe en la tirant vers le haut. On est tous ensemble et je ne pense pas que cela changera juste parce qu'on a un très mauvais début de saison. Nous avons gagné ensemble 8 titres constructeurs et 6 titres pilotes et cette même relation dure."

De quoi remettre en cause l'avenir du Britannique qui arrive en fin de contrat cette année ? Cela n'est pas la priorité pour le moment d'après Wolff : "Ce n'est pas le moment de parler de la situation de nos pilotes pour 2024. On a besoin de tous aller dans la même direction, les pilotes, les ingénieurs et tout le management."

Après une saison 2022 très décevante, lors de laquelle Mercedes n'a remporté qu'une seule course (par George Russell au Brésil) pour la première fois depuis 2012, l'écurie allemande avait fondé de nombreux espoirs pour retrouver le devant de la scène en 2023. Force est de constater que pour l'instant, Mercedes n'a clairement pas atteint ses objectifs.