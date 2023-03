F1: Ralf Schumacher prend la défense de son neveu Mick, tancé par le manager de Haas dans la série Netflix

Le petit frère de Michael Schumacher, Ralf, a défendu son neveu après les déclarations de Günther Steiner, manager de Haas, dans la série Netflix "Drive to Survive". Mick Schumacher a été pilote de l’écurie américaine pendant deux ans, il est désormais pilote de réserve pour Mercedes.

On ne touche pas à la famille. Encore moins la famille Schumacher quand il s’agit de Formule 1. Dans la nouvelle saison de la série "Drive to Survive" sur Netflix, Günther Steiner, patron de Haas, a vivement critiqué Mick Schumacher, son pilote en 2021 et 2022. Des attaques publiques qui ne font pas plaisir à tonton Schumacher. Ralf, le petit frère de Michael Schumacher, a défendu son neveu et ne digère pas les déclarations de Steiner, dans un entretien avec AutoBild.

"Je pense que c’est dommage d’en être arrivé là, glisse-t-il. Je pense, en tant qu’homme et aussi en tant que père, qu’on ne traite pas un jeune comme ça." L’ancien pilote de Formule 1 n’a que très peu accepté le comportement de Steiner, qu’il estime bien différent si son frère Michael, toujours dans un grave état de santé, avait été aux côtés de son fils.

"Monsieur frère", comme il est souvent surnommé, justifie sa prise de parole : "Mick fait partie de ma famille et vous devez me comprendre : quand vous traitez un membre de ma famille comme ça, je n’aime pas ça, parce que mon nom est Schumacher."

"Si mon frère avait été là"

"Tout le monde doit et peut résister à la pression en Formule 1. Mais c’était tout simplement trop. Et je crois aussi, et c’est ce qui me dérange le plus, que si mon frère avait été là, Steiner se serait comporté différemment", estime Ralf Schumacher.

Le pilote de 24 ans est arrivé chez Haas en 2021, après avoir remporté la Formule 2 l’année précédente. Le choix Mick était à l’époque à la fois un coup sportif, pour s’attacher les services d’un possible fils prodige, mais également marketing et nécessaire pour l’écurie, qui avait besoin de visibilité et de sponsors pour survivre en F1 après de très mauvais résultats. Les sponsors allemands 1&1 et IONOS soutenaient alors le pilote allemand à travers Haas.

Mick Schumacher était arrivé en même temps que Nikita Mazepin, fils du milliardaire russe Dmitry Mazepin – qui est le patron de Uralkali, alors principal sponsor de Haas. Après l’invasion de l’Ukraine, le contrat de Mazepin a été rompu tandis que Mick a pu continuer.

Malheureusement pour lui, sa saison 2022 n’a pas été d’une grande réussite. Le jeune pilote allemand a terminé 16e du classement pilotes, avec deux courses sur 21 terminées dans les points ainsi que deux abandons et un forfait. A la mi-saison, Haas a pris la décision de remplacer le fils Schumacher par un autre Allemand, Nico Hülkenberg, de retour comme pilote titulaire après quatre ans d’absence.

Ralf pas inquiet pour l'avenir de son neveu

Ralf Schumacher n’a pas tardé non plus à pointer du doigt le comportement de Steiner sur la fin de saison de son neveu, qu’il congratule pour avoir tenu bon. "Bien que Mick n’ait pas eu une chance équitable dans la deuxième moitié de saison, et en sachant qu’il avait un chef d’équipe qui ne voulait plus de lui, il a fait un super boulot et cela m’a beaucoup impressionné."

Mick Schumacher est pilote de réserve chez Mercedes depuis cette saison. Selon son contrat, il pourrait être amené à conduire pour l’écurie allemande, ou pour McLaren et Williams, si un pilote de ces écuries venait à être forfait sur un Grand Prix. Son oncle, aux 180 départs en F1, ne se fait pas de soucis pour le moment : "Il a juste besoin de patience et d’un peu de chance pour retrouver un baquet."