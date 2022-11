F1: Hülkenberg remplace Schumacher chez Haas

C'était pressenti depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Mick Schumacher est remplacé par Nico Hülkenberg au sein de l'écurie Haas pour la prochaine saison de Formule 1. Le fils de la légende Michael Schumacher n'a pour le moment plus de volant pour la saison à venir.

Haas mise sur l'expérience. Mick Schumacher (23 ans) est remplacé par Nico Hülkenberg (35 ans) au sein de l'écurie Haas pour la saison prochaine. La nouvelle a été officialisé ce jeudi matin. Bild annonçait depuis plusieurs jours que la place du jeune pilote était en grand danger.

"Je tiens à remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l'équipe au cours des deux dernières années", a déclaré Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team. "Le pedigree de Mick dans les catégories juniors était bien connu et il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote pendant son temps avec Haas F1 Team (...) toute l'équipe souhaite bonne chance à Mick pour les prochaines étapes de sa carrière et au-delà", indique le communiqué.

Schumacher réserviste?

Peu de temps après, l'écurie a officialisé l'arrivée de Nico Hülkenberg comme pilote pour la saison à venir. "Je suis naturellement très heureux d'accueillir à nouveau Nico Hülkenberg dans un rôle de pilote à plein temps en Formule 1", a commenté Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team. "Je suis très heureux d'occuper un siège de course à temps plein avec Haas F1 Team en 2023. J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment quitté la Formule 1", a quant à lui déclaré Hülkenberg. Depuis 2020, il était pilote réserviste, successivement chez Racing Point et Aston Martin.

Un rôle de réserviste qui attend peut-être Mick Schumacher, qui n'a pas réussi à convaincre et commençait à coûter trop cher à Haas, à cause notamment des frais engendrés par ses accidents en course. Privé d'une place de titulaire en 2023, Mick Schumacher pourrait quand même rester en Formule 1. Si l'écurie Mercedes a déjà pourvu ses deux baquets avec Lewis Hamilton et le tout juste vainqueur du GP de Sao Paulo, George Russell, Mick Schumacher figure parmi les pistes pour y devenir pilote d'essai. Patron et copropriétaire de l'écurie, Toto Wolff a confirmé que la famille Schumacher restait indissociable des "flèches d'argent".

"Je ne cache pas le fait que la famille Schumacher appartient à Mercedes et que nous apprécions beaucoup Mick", a reconnu le dirigeant allemand en marge de l'avant-dernière course de la saison 2022 disputée à Interlagos. Affaire à suivre.