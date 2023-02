F1: Mick Schumacher hérite d'une deuxième casquette pour la saison 2023

Déjà pilote de réserve pour Mercedes, Mick Schumacher sera aussi n°3 de McLaren pour la saison 2023 de Formule 1.

Mick Schumacher ne sera pas seulement le numéro 3 de Mercedes. Le pilote allemand de 23 ans sera aussi réserviste de McLaren pour la saison 2023 de Formule 1. "Bienvenue dans la famille", a tweeté l'écurie, à moins de deux semaines de la présentation de sa nouvelle livrée (13 février).

Présent sur tous les circuits

Laissé libre au terme de l'année 2022 par Haas après deux saisons peu fructueuses, mais aussi défait de son contrat avec l'académie Ferrari, Mick Schumacher a dû se résoudre à accepter un rôle dans les coulisses du paddock pour rester actif dans le monde de la F1 en 2023. En décembre, Mercedes avait annoncé que sa recrue serait présente sur tous les circuits de la saison en cas de besoin. "Je vois cela comme un nouveau départ, et je suis tout simplement emballé et reconnaissant envers Toto Wolff (directeur de l'écurie, ndlr) et toutes les personnes impliquées de m'avoir fait confiance", avait réagi le fils de Michael Schumacher.

Le voilà donc remplaçant de Lewis Hamilton et George Russell chez Mercedes, et de Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren. Cette double attribution est rendue possible grâce au partenariat entre les deux écuries, Mercedes étant le motoriste de McLaren.

Il est probable que Mercedes ait la priorité si les deux écuries font simultanément face à l'indisponibilité d'un titulaire. Dans ce cas, McLaren pourra aussi compter sur l'Espagnol Álex Palou, champion d'IndyCar en 2021.

La saison 2023 de Formule 1 débute avec le Grand Prix de Bahreïn du 3 au 5 mars. Le circuit de Sakhir accueille également les essais hivernaux de pré-saison, prévus du 23 au 25 février.