F1: réunion décisive pour l’avenir d’Hamilton entre Wolff et le président de la FIA

Toto Wolff, le patron de Mercedes, va rencontrer ce vendredi Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA. Les deux hommes vont évoquer le dernier Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a coûté un huitième titre à Lewis Hamilton. Cette réunion au sommet pourrait influer sur le futur du pilote britannique.

Lewis Hamilton sera-t-il au départ du Grand Prix de Bahreïn, le 20 mars prochain? C’est la grande question dans le monde de la Formule 1. En ce début d’année 2022, l’avenir du pilote britannique est au centre des interrogations. Après la perte de son huitième titre, le mois dernier à Abu Dhabi, le crack de 37 ans s’est enfermé dans un silence pesant, très déçu par la tournure des événements qui ont abouti au sacre de Max Verstappen, son grand rival.

Toto Wolff, le patron de Mercedes, va rencontrer ce vendredi Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA (élu il y a quelques semaines). Les deux hommes vont revenir en détails sur ce fameux GP d’Abu Dhabi, qui a permis au pilote Red Bull d’arracher le premier titre de sa carrière. En doublant Hamilton dans le dernier tour d’une course controversée.

Mercedes veut la tête de Michael Masi

Selon le Daily Mail, Toto Wolff devrait demander la tête de Michael Masi. Le directeur de course fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir relancé in-extremis la course dans le dernier tour, malgré des contraintes réglementaires. Après plusieurs tours sous régime de voiture de sécurité, Masi a demandé aux voitures retardataires de se dédoubler. Mais au lieu d'attendre que ces monoplaces retrouvent leur bonne place dans le peloton, comme l'exige le règlement, le responsable de la FIA a fait déployer les drapeaux verts. Une décision lourde de conséquences pour Hamilton.

Marqué par cette défaite, l’Anglais ne s’est pas présenté au gala de la FIA dans la foulée. En fin de contrat avec Mercedes, il s’est éloigné des réseaux et entretient le doute sur ses intentions. Le Daily Mail assure que la réunion entre son patron d’écurie et le président de la FIA pourrait fortement influer sur son choix de poursuivre en F1. La tendance serait qu’il rempile pour au moins une année supplémentaire, avec l’objectif de décrocher cette huitième couronne, qui ferait de lui le pilote le plus titré de l’Histoire devant Michael Schumacher.

Le président de la FIA confiant pour Hamilton

Dans ce contexte, Mohammed Ben Sulayem devrait apporter rapidement une réponse au clan Mercedes, qui a exigé une enquête approfondie en échange du retrait de son action en justice. Au-delà de l’éviction de Masi, l’écurie allemande réclamerait une réforme plus large.

Dans une interview accordée à Marca, le patron de la FIA s’est montré optimiste sur l’avenir d’Hamilton dans les paddocks: "Ce sont des rumeurs. A-t-il déclaré qu'il ne se présenterait pas? Quand on est pilote, on parle pour soi et pas de ce que les autres disent de vous. J'espère que ce n'est pas le cas, Lewis est une part importante de ce sport. Je suis sûr que nous vivrons une F1 très excitante la saison prochaine".