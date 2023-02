F1: Stroll forfait pour les essais à Bahreïn... à cause d'un accident de vélo

Lance Stroll, victime d'un accident de vélo, ne participera pas aux essais de pré-saison de F1 à Bahreïn de jeudi à samedi, a annoncé ce mardi son écurie Aston Martin. Il pourrait même manquer le Grand Prix inaugural début mars.

Un incident "mineur", mais embêtant. Le pilote canadien de Formule 1 Lance Stroll, victime d'un accident de vélo, ne participera pas aux essais de pré-saison à Bahreïn de jeudi à samedi, a annoncé ce mardi son écurie Aston Martin. Il pourrait même manquer le Grand Prix inaugural, toujours à Bahrein, début mars.

"Lors d'un entraînement de pré-saison à vélo en Espagne, Lance Stroll a été impliqué dans un accident mineur et a subi des blessures qui l'empêcheront de prendre part aux essais de pré-saison à Bahreïn", a indiqué l'équipe britannique dans un communiqué. Et d'ajouter: "Lance espère toutefois récupérer rapidement pour reprendre le volant. Sa capacité à pouvoir revenir dans le cockpit sera évaluée au jour le jour et l'équipe communiquera sur la situation avant le Grand Prix de Bahreïn", première manche de la saison prévue le 5 mars.

"Je suis déterminé à revenir vite"

"J'ai eu un malheureux accident lors d'un entraînement sur mon vélo. Je suis déterminé à revenir vite dans mon baquet et suis impatient en vue de la prochaine saison avec l'équipe. Je suis motivé pour rebondir le plus vite possible après ce contretemps", a déclaré le Canadien de 24 ans.

Trois mois après le dernier Grand Prix de la saison 2022 à Abou Dhabi, la F1 effectue son retour en piste à partir de jeudi pour trois jours d'essais sur le circuit de Sakhir, théâtre du premier Grand Prix de l'année.

Pour l'heure, Aston Martin n'a pas indiqué si elle allait faire appel à ses pilotes de réserve, le Brésilien Felipe Drugovich et le Belge Stoffel Vandoorne, pour remplacer Stroll lors de ces trois jours de tests. L'Espagnol Fernando Alonso, arrivé cette saison en provenance d'Alpine, pourrait également courir seul ces essais.