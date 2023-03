F1: "T’es content de ne plus être chez Alpine, hein ?", la punchline de Stroll en pleine interview d’Alonso

Troisième du GP de Bahreïn dimanche en ouverture de la saison de Formule 1, Fernando Alonso a parfaitement lancé son aventure avec Aston Martin. Après la course, Lance Stroll, son nouveau coéquipier, l’a félicité à sa manière. Avec une petite balle perdue pour Alpine, l’ancienne écurie du pilote espagnol.

Les dirigeants d’Alpine apprécieront. Dimanche soir, après la troisième place de Fernando Alonso au Grand Prix de Bahreïn, l’écurie française a été la cible d’une petite moquerie de Lance Stroll. Ce dernier a profité d’une interview accordée par son nouveau coéquipier chez Aston Martin pour se moquer de son ancienne équipe.

"Tu es content, hein ? Tu es content de ne plus être chez Alpine !", a lancé Stroll, venu féliciter Alonso alors que ce dernier accordait une interview à la télévision espagnole. Une petite intervention qui a bien fait rire le double champion du monde, parti pour Aston Martin à l’intersaison après deux ans chez Alpine.

Un seul podium en deux saisons chez Alpine

En prenant la troisième place dimanche à Bahreïn, Alonso est allé chercher son premier podium en F1 depuis novembre 2021. Au Qatar, il y a presque un an et demi, il avait d'ailleurs décroché son unique top 3 en deux saisons sous les couleurs de l’écurie française.

"Même un podium n'était peut-être pas dans nos radars en 2023. Et finalement, on se retrouve être la deuxième meilleure voiture aujourd'hui à Bahreïn - et même durant tout le week-end -, juste derrière Red Bull, a réagi Alonso après ce premier GP de la saison dimanche. Donc c'est quelque peu une surprise. Mais nous sommes extrêmement fiers, heureux du travail accompli à Silverstone, dans l'usine." Lance Stroll avait de quoi être euphorique.