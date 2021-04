F1: un nouveau Grand Prix à Miami en 2022

La Formule 1 vient d'ajouter une nouvelle course à son calendrier 2022 : le Grand Prix de Miami, qui sera disputé sur le circuit du Hard Rock Stadium.

À quelques heures du départ du Grand Prix d’Émilie-Romagne, ce dimanche, la Formule 1 a annoncé un nouveau rendez-vous pour la saison 2022. Le championnat se posera l’an prochain pour un week-end à Miami, sur le circuit du Hard Rock Stadium. La date exacte de cette nouvelle course sera révélée ultérieurement.

Le Hard Rock Stadium est l’antre des Miami Dolphins, le club de football américain de la ville. Le circuit sera long de 5,41km, avec 19 virages, trois zones potentielles de DRS et une pointe à 320 km/h. Ce sera la première fois que le paddock posera ses valises à Miami. Une autre course outre-Atlantique est déjà inscrite au calendrier de la F1 : le Grand Prix des États-Unis, à Austin, qui aura lieu cette année le 24 octobre.

"Les États-Unis sont un marché central pour nous et nous sommes convaincus que notre croissance dans ce pays sera accrue par cette seconde course", a détaillé Stefano Domenicali, le président de la Formule 1. "Nous travaillerons étroitement avec l'équipe du Hard Rock Stadium et la FIA pour faire en sorte que le circuit offre une course sensationnelle tout en ayant des retombées positives pour la population locale."