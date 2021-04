GP d'Émilie-Romagne: déception pour Verstappen, Hamilton en pole sur la grille

Lewis Hamilton a décroché la pole position pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, lors des qualifications ce samedi sur le circuit d'Imola. La 99e de la carrière du pilote Mercedes. Max Verstappen partira en deuxième ligne, derrière son coéquipier Sergio Perez.

Le cap des 100 approche pour Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes partira en pole position pour la 99e fois de sa carrière ce dimanche, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. "Cela a été génial, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit devant les deux Red Bull mais je sentais la voiture vraiment beaucoup mieux ce week-end, se réjouit le Britannique. J'aime le challenge avec maintenant deux Red Bull capables de se battre devant. Je suis tellement heureux, mon premier tour était vraiment bon."

Verstappen moins bien en Q3

Le Britannique a devancé les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen durant les qualifications. "Ce n'est pas terrible en Q3, je me suis un peu raté au virage 3, c'était un peu le bazar. On ne peut pas toujours gagner. Il faut voir ce qui n'allait pas mais ça reste quand même pas mal", estime le Néerlandais en sortie de séance.

Gasly en troisième ligne

Son coéquipier Sergio Perez a manqué la pole de peu, pour une petite erreur en fin de tour. Valtteri Bottas ne s'élancera lui que de la quatrième ligne, juste derrière un Lando Norris en grande forme, venu titiller un temps le poleman. Très belle performance de Pierre Gasly: le Français hisse son Alpha Tauri en cinquième position.

1re ligne:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Sergio Pérez (Red Bull-Honda)

2e ligne:

Max Verstappen (Red Bull-Honda)

Charles Leclerc (Ferrari)

3e ligne:

Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda)

Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes)

4e ligne:

Lando Norris (McLaren-Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes)

5e ligne:

Esteban Ocon (Alpine-Renault)

Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes)

6e ligne:

Carlos Sainz Jr (Ferrari)

George Russell (Williams-Mercedes)

7e ligne:

Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams-Mercedes)

8e ligne:

Fernando Alonso (Alpine-Renault)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari)

9e ligne:

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

Mick Schumacher (Haas-Ferrari)

10e ligne:

Nikita Mazepin (Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda)