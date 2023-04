Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Australie ?

Ce week-end, la F1 revient avec un nouveau circuit. L’occasion pour les 20 pilotes de retrouver le circuit de Melbourne à l’occasion du GP d’Australie. Découvrons sans plus attendre l’heure et la chaîne de diffusion de cette course !

Souveraines lors des deux premières courses avec deux doublés pour Sergio Perez et Max Verstappen, les Red Bull numéro 11 et 33 partent à la conquête d’une troisième victoire en autant de GP. Car la lutte pour le championnat du monde des pilotes pourrait finalement se jouer en interne au sein de l’écurie Red Bull.

À l’heure de démarrer cette troisième manche, ni Mercedes, ni Ferrari ne semblent tailler pour jouer les premiers rôles et empêcher l’écurie autrichienne dirigée par Christian Horner de décrocher un troisième titre pilote consécutif. Si Aston Martin surprend en ce début de saison, d’autres écuries espèrent bien profiter de ce troisième GP pour revenir plus fort. Avant cette nouvelle course, Max Verstappen avec 44 points, devance son coéquipier Sergio Perez d’un seul point (43). Un point que le pilote hollandais avait ravi à son coéquipier lors du dernier GP en lui chipant le record du tour lors de l’ultime tour du GP. Vice-champion du monde l’an dernier, Charles Leclerc ne pointe qu’à la huitième place du championnat. Si vous souhaitez suivre ce troisième GP de la saison et les 20 pilotes, on vous détaille l’heure et la chaîne de diffusion de la course dans la partie suivante.

GP d’Australie : à quelle heure voir le GP de Formule 1 ?

Pour suivre ce GP d’Australie, il faudra se lever tôt puisque le départ est prévu à 7 heures du matin sur la chaîne CANAL+. Pour suivre la course dans les meilleures conditions, plusieurs abonnements sont accessibles. C’est notamment le cas de l’abonnement CANAL+ Sport qui permet d’accéder à toutes les retransmissions sportives de la chaîne cryptée, mais aussi aux rencontres ou évènements sportifs programmés sur Eurosport et sur les 10 canaux de beIN SPORTS. Un abonnement accessible à partir de 34,99 euros par mois avec 24 mois d’engagement.

