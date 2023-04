Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Azerbaïdjan de F1 ?

Après 3 semaines d’absence, la Formule 1 fait son grand retour ce week-end. Pour la quatrième manche, les 20 pilotes se donnent rendez-vous pour le GP d’Azerbaïdjan. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la course.

Alors que la saison ne fait que débuter, une écurie domine déjà largement la concurrence.

En 3 courses, Red Bull affiche déjà 3 victoires avec deux succès pour le pilote néerlandais Max Verstappen et une pour son coéquipier, le mexicain Sergio Perez. Au classement des pilotes, Max Verstappen est en tête avec 69 points contre 54 pour Sergio Perez. Vice-champion du monde l’an dernier, Charles Leclerc n’est qu’à la dixième place de ce classement, avec seulement 6 points engrangés depuis le début de saison. Le pilote monégasque est d’ailleurs dominé par son coéquipier Carlos Sainz qui comptabilise 20 points. Troisième du championnat sur Aston Martin avec 45 points au compteur, Fernando Alonso semble actuellement être le seul pilote capable d’enrayer la machine Red Bull. Au classement des constructeurs, l’écurie de Christian Horner domine également largement les débats. Après 3 courses disputées, Red Bull affiche 123 points, soit 58 de plus qu’Aston Martin, deuxième. Du côté des flèches d’argent, Lewis Hamilton domine George Russell avec 38 points pour l'aîné des deux pilotes Mercedes. Une prestation qui permet à l’écurie dirigée par Toto Wolff de s’afficher à la troisième position du classement des constructeurs. Découvrons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce GP en direct dans le paragraphe suivant.

GP d’Azerbaïdjan : à quelle heure ?

Cette quatrième manche du GP de F1 sur le circuit de Bakou est à suivre ce dimanche dès 13 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre de la chaîne cryptée, c'est peut être le moment de franchir le pas. En ce moment, CANAL+ propose son offre groupée permettant d’accéder à la totalité des chaînes du groupe en plus des chaînes de beIN SPORTS et d’Eurosport. Une offre proposée au tarif de 34,99 euros par mois pour celles et ceux qui s'engagent sur la durée : 24 mois au minimum.

