Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Espagne de F1?

Week-end de F1 au programme entre vendredi et dimanche. Les 20 pilotes de la grille se retrouvent pour le GP d’Espagne. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course.

Après le GP de Monaco le week-end dernier, les 10 écuries de F1 enchaînent déjà avec le GP d’Espagne, programmé une nouvelle fois sur le circuit de Barcelone.

Avant cette septième manche de la saison, le classement des pilotes est toujours dominé par les deux monoplaces Red Bull. Mais si l’écart était encore infime, Max Verstappen l’a considérablement creusé en principauté. A l’heure d’attaquer le GP d’Espagne, le pilote hollandais compte 144 points au compteur grâce à 4 victoires et 6 podiums en autant de courses. De son côté, Sergio Perez compte déjà 39 points de retard et en affiche 105 avec 2 victoires et 4 podiums sur les 6 premiers week-ends de course. Le faux-pas du pilote mexicain, seulement seizième à Monaco, a permis à Fernando Alonso de revenir au contact. Deuxième du GP monégasque, le pilote espagnol est troisième du championnat avec 93 points et 5 podiums depuis le début de saison. La domination des deux pilotes Red Bull se retranscrit aussi inévitablement au classement des constructeurs puisque l’écurie autrichienne est largement en tête. Avec 249 points, Red Bull compte plus du double de points que le deuxième, Aston Martin et ses 120 points.

Formule 1 GP d’Espagne : à quelle heure ?

Pour suivre ce GP d’Espagne en direct et ne rien manquer du premier virage, rendez-vous ce dimanche dès 15 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous n’êtes pas encore abonné à CANAL+, le groupe propose plusieurs offres permettant à accéder à la chaîne principale CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe mais également à d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS. Résolument orienté vers les épreuves sportives, cet abonnement est proposé à partir de 34.99 euros par mois avec la version à 24 mois d’engagement.

