Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le GP d'Autriche (Spielberg)

Après le GP du Canada, la F1 fait son retour pour le Grand Prix d’Autriche. A l’occasion, les 20 pilotes retrouvent le circuit du Spielberg. Découvrons ensemble comment suivre la course.

Neuvième manche du championnat du monde de F1 ce week-end. Alors que nous atteignons presque la mi-saison, aucune des 8 courses précédentes n’a échappé à l’écurie Red Bull. Avec 6 victoires en 8 courses, Max Verstappen est en tête du classement des pilotes avec 195 points.

Offre Canal+ Profitez des offres ! Pour vibrer et voir le GP de F1 d'Autriche : rendez-vous sur Canal+ ! Je craque

Le pilote néerlandais compte une avance confortable sur son coéquipier et premier poursuivant au classement, le mexicain Sergio Perez et ses 126 unités. Auteur de 6 podiums depuis le début de saison, Fernando Alonso est assez proche du pilote mexicain avec seulement 9 unités de retard. Si le titre semble être d’ores et déjà acquis à Max Verstappen, la lutte pour les places d’honneur pourrait bien rythmer la deuxième partie de saison. Car outre Alonso, les Mercedes semblent retrouver une certaine compétitivité depuis deux courses. Au classement des constructeurs, l’hégémonie de Red Bull se fait aussi forcément ressentir. Après 8 courses, l’écurie dirigée par Christian Horner est largement en tête avec 321 points, soit 154 unités de plus que Mercedes qui occupe la deuxième place. Au classement des constructeurs, la lutte pour la deuxième position pourrait apporter du suspens jusqu’en fin de saison puisque Aston Martin est assez proche avec 154 points.

GP de Formule 1 d’Autriche : en direct sur CANAL+

Pour suivre ce GP d’Autriche en direct, rendez-vous ce dimanche 2 juillet à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous ne disposez pas d’un abonnement à CANAL+, sachez que le groupe propose son offre CANAL+ Sport au prix de 34.99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois. Grâce à cet abonnement, vous pourrez accéder à l’ensemble des programmes de CANAL+ mais aussi à d’autres groupes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.