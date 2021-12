Formule 1: Hamilton devance de peu Verstappen pendant les premiers essais libres du GP d’Arabie Saoudite

Ce vendredi avait lieu les premiers essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Pour l’occasion, Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps devant Max Verstappen à 56 millièmes. Le duel entre les deux pilotes semble déjà lancé.

Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen commence fort. Ce vendredi, les premiers essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite en Formule 1 ont commencé. L’occasion pour les pilotes de se familiariser avec le nouveau tracé sur la corniche de Djeddah.

Pour l’occasion Hamilton et Verstappen se sont déjà livrés à un duel à distance puisque, le premier cité est arrivé à la première place (1,29.786) devant le Néerlandais (1,29.842) qui est arrivé second à seulement 56 millièmes. Les deux rivaux ne sont pas les seuls à être motivés puisque Valtteri Bottas (1,30.009) et Pierre Gasly (1,30.263) se sont positionnés de peu derrière les deux premiers.

Pour rappel, la deuxième séance d’essai aura lieu ce vendredi à 18h heure française.

Verstappen et Hamilton sereins

Cette semaine, le Britannique et le Néerlandais s’étaient montrés sereins avant de débuter le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Pour Verstappen, l’heure était plutôt à la prudence avant d’aborder l’avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1: "Je me sens calme, je sais que je donne toujours le maximum et on verra bien quel est le résultat. Rien n’est encore fait mais nous sommes prêts pour ce défi".

Concernant Hamilton, la confiance en soi est présente: "Je suis plus détendu que jamais (…) Maintenant, je suis plus sûr de moi-même et je m’implique comme jamais".