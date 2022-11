Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

La saison de Formule 1 se termine ce dimanche. Les monoplaces se défient une dernière fois sur le circuit Yas Marina, avant le sacre officiel de Max Verstappen. Découvrez ici sur quelles chaînes et à quelle heure regarder le Grand Prix d’Abu Dhabi de Formule 1 !

Le champion du monde en titre, Max Verstappen, a dominé la saison. En effet, le pilote néerlandais a remporté 14 courses et accumulé 429 points, loin devant Charles Leclerc et ses 290 points. Son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, est troisième, à égalité avec la monoplace Ferrari.

Côté constructeur, Mercedes n’a que 19 points d’écart avec la Scuderia, et peut prétendre à la seconde place. Pour cette dernière étape, les enjeux sont importants, et la piste vallonnée et sinueuse de Yas Marina va déterminer le classement final. Découvrez ici sur quelles chaînes et à quelle heure regarder le Grand Prix d’Abu Dhabi de Formule 1 !

Ce dimanche 20 novembre à 14 heures, vous pouvez regarder le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1 en direct sur les chaînes CANAL+ et C8. Vous retrouvez les experts de la chaîne avant le départ, dans l'émission "La grille", pour vous plonger au cœur des enjeux de ce dernier Grand Prix.

