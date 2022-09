Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix d'Italie ?

Ce dimanche 11 septembre, les fans de Formule 1 se retrouveront dès 15 heures derrière leur téléviseur pour suivre le Grand Prix d’Italie. Cette compétition est la seizième de la saison !

Pour le troisième week-end consécutif, on retrouve un Grand Prix, le Grand Prix d’Italie sur le circuit de Monza. La piste se compose de 5,793 kilomètres et est composée de 11 virages. Il faut environ 53 tours pour finaliser une course.

Alors que Max Verstappen et Red Bull sont en tête du classement avec 310 points, 10 victoires et 12 podium, Charles Leclerc et Ferrari ou encore George Russell et Mercedes comptent bien faire leurs preuves ce dimanche, pour remonter dans le classement, coûte que coûte.

