Formule 1 : sur quelle chaine et à quelle heure regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?

Vous avez toujours voulu voir le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 sans savoir où vous pourriez en profiter, c’était sans compter sur l’offre Canal+.

Canal+ vous propose de regarder le Grand Prix des Pays-Bas en profitant d’une offre qui va remporter tous les suffrages en combinant Netflix, Bein Sports et Canal +. L’accès à l’ensemble de ces programmes et plateformes vous est proposé pour 29,99 euros par mois seulement pendant 12 mois avec un engagement de deux ans puis 40,99 euros par mois par la suite.

Offre Canal+ Regardez la Formule 1 sur Canal+ Profitez de l'offre du moment pour voir le Grand Prix de Formule 1 de ce dimanche ! J'en profite

Profitez vite de la réduction de 11 euros par mois avant qu’il ne soit trop tard. Ainsi, chacun y trouve son compte, les amateurs de films et séries, de programmes exclusifs aussi bien que les sportifs dans l’âme. Si vous possédez déjà un compte Netflix, vous pourrez le rattacher facilement et sans problème à votre offre Canal +. Ce n’est pas le moment d’hésiter devant une offre aussi alléchante, à vous de jouer.

L'offre Canal+ vous permet de regarder le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1

Vous disposez d’un mois pour essayer l’offre à 29,99 euros par mois pendant un an puis 40,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Le Grand Prix des Pays Bas de Formule 1 sera enfin accessible. Vous pouvez le visionner le 4 septembre à 15 h sur Canal+. Après l’échec de Ferrari au Grand Prix de Belgique, on peut se demander si l’écurie italienne va se relancer et retrouver un second souffle dans ce championnat. Alors que Max Verstappen accroît son avance au classement des pilotes, le français Charles Leclerc vient de perdre sa deuxième place au profit de Sergio Perez mais tout peut encore être chamboulé avec les résultats du Grand Prix des Pays-Bas. Il faudra accumuler les bonnes performances pour l’écurie Ferrari pour détrôner le champion du monde en titre. Tout n’est pas encore joué alors mieux vaut s’abonner sur Canal + pour tout savoir des rebondissements dans le milieu de la Formule 1.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Canal+ et voir le Grand Prix des Pays-Bas

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.