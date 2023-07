Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le GP d’Angleterre (Silverstone) ?

Après le GP d’Autriche, retour de la F1 ce week-end. Pour les 20 pilotes du paddock, rendez-vous est pris en Grande-Bretagne. Voyons comment suivre la course en direct.

Déjà neuf courses depuis le début de saison de Formule 1. Et déjà neuf victoires pour l’écurie autrichienne Red Bull. Si Sergio Perez a triomphé lors de deux GP, Max Verstappen ne souffre pas de la concurrence avec 7 victoires.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Profitez de l'offre Canal+ pour regarder la F1 Je m'abonne

Au classement des pilotes, celui qui est déjà double champion du monde comptabilise 229 points, soit plus de 80 que son coéquipier et ses 148 points au compteur. Victorieux des 5 derniers Grand Prix, le pilote hollandais espère bien réaliser la passe de 6 sur le circuit de Silverstone. Une victoire qui lui permettrait encore de conforter son avance au championnat mais aussi de se rapprocher du record de victoires consécutives, détenu par Sebastian Vettel qui avait remporté 9 courses de suite en 2013. Si les Red Bull sont incontestablement les voitures les plus dominantes cette saison, Fernando Alonso tire lui aussi son épingle du jeu dans cette première partie de championnat. Auteur de 6 podiums, le pilote Aston Martin est troisième du classement des pilotes avec 131 points au compteur. Deuxième lors du GP d’Autriche, Charles Leclerc reste encore à distance respectable avec 72 points, soit 10 de moins que son coéquipier Carlos Sainz. En difficulté sur ce début de saison, les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton s’affichent respectivement aux quatrièmes et septièmes rangs.

GP de Silverstone : à quelle heure voir le Grand Prix de Formule 1 ?

Ce GP de Silverstone est à suivre ce dimanche à partir de 16 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous ne disposez pas d’une offre permettant l’accès à cette chaîne, plusieurs offres sont pertinentes. C’est notamment le cas de l’offre CANAL+ Sport qui permet de suivre 100 % des chaînes de CANAL+ mais aussi d’autres chaînes comme Eurosport ou beIN SPORTS. Le tout, à partir de 34.99 euros par mois pour un engagement de durée de 24 mois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.