Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le GP des Pays Bas ?

Ce week-end, la Formule 1 fait son retour. A l’occasion du GP de Zandvoort, les 20 pilotes du paddock se donnent rendez-vous. Voyons tout de suite comment suivre ce GP.

Cette treizième course de la saison de Formule 1 est à suivre ce dimanche à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+.

Pour cette nouvelle saison, la chaîne cryptée reste le théâtre des exploits des 20 pilotes de Formule 1 avec le journaliste Julien Fébreau aux commentaires.

La neuvième pour Verstappen ?

Si la course au titre semble déjà réglée, Max Verstappen est parti à la conquête d’un record : celui du nombre de victoires consécutives en F1. Un record actuellement détenu par un autre pilote Red Bull, l’allemand Sebastian Vettel avec 9 victoires consécutives en 2013. S’il venait à remporter cette nouvelle course, à domicile, sur le circuit de Zandvoort, Max Verstappen pourrait égaler ce record. Au classement des pilotes, le néerlandais est largement en tête avec 314 points au compteur, soit 125 de plus que Sergio Perez, son coéquipier et premier poursuivant. A noter que depuis le début de la saison, aucune course n’a échappé aux griffes de l’écurie autrichienne. Sur 12 GP disputés, Max Verstappen est sorti vainqueur à 10 reprises tandis que Sergio Perez a levé les bras par deux fois en début de saison. Que ce soit au classement pilote comme au classement constructeur, la lutte semble aujourd’hui être pour la deuxième place.

GP de Zandvoort : à quelle heure ?

