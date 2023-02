Formule 1 : sur quelle chaîne voir les essais de pré-saison en direct ?

Du 23 au 25 février, retrouvez les essais de pré-saison en direct du tracé de Sakhir, à Bahreïn. C’est l’occasion pour les écuries de faire les dernières modifications, avant la première course de l’année qui aura lieu le 5 mars sur le même circuit. Découvrez ici sur quelle chaîne voir les essais de la pré-saison de Formule 1 en direct !

La nouvelle saison de Formule 1TM commence dès le 5 mars. Toutefois, avant de revoir Max Verstappen, Lewis Hamilton et les autres pilotes, les différentes écuries se retrouvent à Bahreïn pour les essais hivernaux. Pendant trois jours, les équipes vont pouvoir tester leurs monoplaces, dans des conditions réelles. C’est donc le moment de pousser les bolides dans leurs derniers retranchements, et de vérifier les pièces. Par ailleurs, chaque équipe peut apporter toutes les modifications qu’elle juge nécessaires aux futures performances.

Toutefois, les juges de la FIA contrôlent les Formules 1, pour déterminer si toutes les améliorations respectent les règles de la compétition. D’autre part, chaque team fait concourir deux pilotes, qui doivent se partager le temps des essais. En effet, le règlement FIA interdit aux écuries de faire rouler en même temps deux monoplaces sur la piste de Sakhir. Ces essais sont d’une importance capitale pour les constructeurs, qui doivent ajuster au mieux les réglages avant le lancement de la compétition. Enfin, cette année, quatre nouveaux concurrents rejoignent la compétition, chez Alpha Tauri, McLaren, Williams et Haas. Voici comment suivre les essais de la pré-saison de Formule 1 en direct !

Pré-saison de Formule 1 : sur quelle chaîne regarder les essais ?

Les essais de pré-saison de Formule 1 sont retransmis en direct sur CANAL+. Le 23 février, les pilotes prennent le chemin de la piste à 10 heures 30 et 16 heures. Le vendredi, les concurrents débutent leurs essais à 9 heures, et à 16 heures. Le 25 février, vous pouvez regarder les tours de piste à 10 heures 30, et 16 heures 55. Chaque jour, Antoine Arlot, Loïc Duval et Adrien Tambay commentent les essais, diffusés en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT.

