GP d’Abu Dhabi: la dernière de la saison pour Verstappen, clap de fin pour Vettel

Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a terminé une saison de domination par une nouvelle victoire, dimanche à Abou Dhabi, devant Charles Leclerc (Ferrari) qui sauve le titre honorifique de vice-champion du monde de F1. Sergio Pérez (Red Bull), troisième dimanche, termine la saison à la troisième place derrière Leclerc. Ferrari préserve sa deuxième place, derrière l'intouchable Red Bull, au championnat des constructeurs devant Mercedes à l'issue de cette 22e et dernière manche, qui était le tout dernier Grand Prix du quadruple champion allemand Sebastian Vettel.

Il y a un an, au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton nous offraient l’un des plus beaux finish de l’histoire de la F1. Ce dimanche pour la dernière course de la saison, l’enjeu n’était clairement pas le même. Le Néerlandais étant déjà sacré pour la 2eme fois de sa carrière, cette 22e et dernière manche du championnat du monde manquait forcément un peu de piment.

Insatiable, le pilote Red Bull a néanmoins montré qu’il restait un compétiteur en toutes circonstances en s’imposant après être parti en pole position. Verstappen a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull). Grâce à sa 2eme place, le Monégasque s’assure du statut honorifique de vice-champion du monde. "On ne pouvait pas faire plus, a commenté à chaud Leclerc sur Canal+. La stratégie à un arrêt a bien fonctionné. J’espère qu’on pourra faire un pas supplémentaire la saison prochaine. On va tout donner cet hiver pour revenir plus fort."

Vettel : "Cela a été une joie absolue durant toute ma carrière"

Avec la 2eme place de Ferrari au classement des constructeurs derrière Red Bull, l’autre fait majeur de ce Grand Prix était la dernière de Sebastian Vettel (10e à Abu Dhabi). Sacré quatre fois champion du monde, l’Allemand de chez Aston Martin, monument de la F1, disputait sa dernière course et est désormais un jeune retraité (35 ans).

Malgré sa vive émotion à l’arrivée, cela ne l’a pas empêché de pester, comme durant la course, sur la stratégie de son équipe. "J’aurais aimé inscrire plus de points aujourd’hui. On n’a pas réalisé la meilleure stratégie." Et l’Allemand de poursuivre, heureux et ému : "C’est une grande journée. Bien sûr que ça va me manquer plus que ce que je ne le pense aujourd’hui. Je suis vidé. Il y a des choses plus importantes que la course. Cela a été une joie absolue durant toute ma carrière." Enfin côté français, Esteban Ocon termine dans les points à la 7e place. Pour sa dernière course au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly qui rejoindra Ocon chez Alpine en 2023 termine 14e.