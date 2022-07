GP d’Autriche: la pole de la qualif sprint pour Verstappen, les Mercedes en plein cauchemar

Le champion du monde de F1 Max Verstappen (Red Bull) partira à la première place samedi de la course sprint qui déterminera la grille du Grand Prix d'Autriche. Le Néerlandais a réussi le meilleur temps des qualifications vendredi. Lewis Hamilton et George Russell ont envoyé leur Mercedes dans les graviers en Q3...

Dans la lignée d’un GP de Grande-Bretagne de folie, les pilotes de F1 ont encore fait le show vendredi sur le Red Bull Ring. A deux jours du Grand Prix d’Autriche, 11e manche du championnat du monde de F1, Max Verstappen (Red Bull) a rappelé qu’il était toujours le patron en remportant la pole position de la qualif sprint qui déterminera la grille de départ samedi à 16h30.

Le champion du monde néerlandais devance son rival chez Ferrari Charles Leclerc. Leurs équipiers seront en 2eme ligne. Vainqueur de son premier Grand Prix dimanche à Silverstone, Carlos Sainz (Ferrari) partira en 3e position devant Sergio Perez. Alors que Charles Leclerc veut juste vivre "un week-end normal" après avoir joué de malchance ces dernières semaines, Verstappen ne bombe pas le torse : "Il n'y a pas beaucoup de virages mais ils sont compliqués, on peut commettre des erreurs, constate, prudent, le champion du monde. Demain ? On a une bonne voiture. La qualif n'est pas notre point le plus fort mais j'espère prendre un bon premier virage."

Mercedes toujours dans le dur

Si la victoire de Max Verstappen, soutenu par une marée "oranje" dans les tribunes, fut longue à se dessiner, c’est parce que le drapeau rouge a été sorti deux fois en Q3. Lewis Hamilton et George Russell ont tour à tour commis une erreur avant d'envoyer leur Mercedes dans les graviers. Les galères continuent pour l’écurie allemande même si le septuple champion du monde et son équipier s’élanceront aux 10e et 5e rangs.

Côté français, très belle performance d’Esteban Ocon qui termine à la 6e place : "Ça s’est très bien passé, a commenté le pilote Alpine sur Canal+. On manquait de rythme en Q1 mais on est monté en puissance. C’est la meilleure qualif qu’on pouvait faire." Son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri) a réalisé le 11e temps. Lui aussi est satisfait. "Je suis content parce que cela fait pas mal de semaines qu'on n'a pas porté d'évolutions sur la voiture. On sait qu'il va falloir bosser. Demain il va falloir attaquer. En course c'est compliqué de remonter. Il va falloir faire un bon départ. Il faut toujours être sur l'attaque."

Enfin rappelons que Valtteri Bottas, 13e temps ce vendredi, partira dimanche depuis le fond de la grille après avoir changé plusieurs pièces sur son unité de puissance, dépassant le quota autorisé. Il pourra néanmoins participer à la course sprint samedi où des points sont en jeu.