GP d'Italie: Sainz et Ferrari en pole à Monza, Gasly et Ocon dans le dur

Au volant de sa Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz a enflammé les tifosi en décrochant la pole position du Grand Prix d'Italie à l'issue des qualifications samedi à Monza. Déception pour les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, éliminés en Q1.

Gros frisson pour les tifosi italiens. Pour 13 millièmes d'avance sur Max Verstappen, Carlos Sainz a signé la pole position du Grand Prix d'Italie samedi à Monza. L'Espagnol de chez Ferrari a devancé le champion du monde néerlandais et le Monégasque Charles Leclerc. Le week-end est en revanche compliqué pour Apline. Pas en réussite sur ce circuit, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été sortis dès la Q1. Le premier a réalisé le 16e chrono, le second le 19e. Vainqueur lors des neufs dernières coures, Max Verstappen domine largement le classement général du championnat du monde avec 138 points d'avance sur Sergio Perez.

