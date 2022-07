GP de Hongrie: Leclerc a encore été plombé par la stratégie incompréhensible de Ferrari

En course pour la victoire finale lors du Grand Prix de Hongrie, Charles Leclerc a été victime d'une nouvelle stratégie incompréhensible de la part de Ferrari, qui a décidé de mettre des pneus durs qui n'avaient pourtant pas la côte.

Nouvelle journée noire pour Ferrari. Alors qu'elle était en bonne position pour accrocher un podium, voire la victoire lors du GP de Hongrie, l'écurie italienne s'est de nouveau trompée de stratégie ce dimanche, notamment avec Charles Leclerc.

En tête à l'approche du 40e tour devant George Russell et Carlos Sainz, le Monégasque est appelé aux stands pour changer de pneus, tandis que la pluie arrive. Mais stratégie étonnante: il chausse des pneus durs... qui n'avaient pas fonctionné sur les Alpine quelques tours auparavant, pendant que la monoplace de Verstappen était équipée de pneus médiums.

Plus de pneus médiums à disposition

Un choix de pneumatique qui interpelle, même si les Ferrari ne disposaient plus de pneus mediums, tous utilisés en début de course. Constatant leur erreur, les techniciens de la Scuderia ont appelé Charles Leclerc pour la troisième fois aux stands pour chausser des pneus tendres au 55e tour. Une stratégie qui a interpellé de nombreux internautes, à l'image de Romain Grosjean. À l'arrivée de la course, la réaction de Ferrari était forcément attendue.

"Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas trop quoi dire. Il va falloir regarder, c'est difficile. On était plus rapide sur les médiums. Ils étaient encore assez neufs, j'étais confiant et je l'ai dit à la radio. On a décidé de couvrir Max (Verstappen) avec des hards alors qu'il était en médium. C'était un carnage, on s'est arrêté cinq ou six tours après. Je n'ai pas trop de réponses pour l'instant. Je pense que le départ n'a rien à voir, c'était la bonne strétagie au début. Je voyais les choses pour aller le plus loin possible avec ces deuxièmes médiums. Les médiums étaient bons et j'avais un bon feeling. Je ne comprends pas. On regarde course par course mais on ne peut pas espérer gagner le championnat en faisant des courses comme ça. J'espère que la deuxième partie de saison nous sourira un peu plus. Il faut qu'on s'améliore", a expliqué un Charles Leclerc dépité au micro de Canal+ après la course.

Alors qu'un podium lui tendait les bras, l'écurie italienne doit donc se contenter de la 4e place de Carlos Sainz et de la 6e place de Charles Leclerc, qui pointe désormais à 80 points de Max Verstappen au classement des pilotes après 13 Grands Prix.