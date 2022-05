GP de Monaco: Perez triomphe après une fin de course dingue, Leclerc toujours maudit

Pour la septième manche du championnat du monde de F1, Sergio Perez s'est imposé à Monaco après un GP décousu, marqué par la pluie et le crash de Mick Schumacher. Le Mexicain l'emporte devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Parti en pole, Charles Leclerc perd gros et finit quatrième.

Ce Grand Prix de Monaco a tenu toutes ces promesses, ce dimanche. Marquée par l'incertitude en raison de la pluie, la 7e course de la saison a finalement vu la victoire de Sergio Perez en Principauté aux alentours de 18 heures, juste devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Parti en pole position, Charles Leclerc a enfin terminé une course à la maison mais il doit se contenter de la 4e place, après une grosse erreur de stratégie de la part de Ferrari.

>> Revivez le GP de Monaco

L'écart se resserre au classement des pilotes

Bien parti malgré des conditions dantesques et une piste humide, Charles Leclerc a tout perdu au 22e tour, lorsque le Monégasque est rappelé au stand par son écurie, avant que cette dernière ne change d'avis au tout dernier moment. De quoi mettre le local de l'étape dans une colère noire qui le force à entamer une remontada désespérée. En vain, puisque Sergio Perez a pris la tête de la course avant le terrible crash de Mick Schumacher, dont la monoplace s'est brisée en deux après un accrochage dans les barrières.

Toujours devant après le deuxième drapeau rouge, le coéquipier de Max Verstappen n'a plus lâché la première place jusqu'à l'arrivée et a pu lever les bras sous les yeux du Prince Albert pour la troisième fois de sa carrière. Le Mexicain boucle un week-end idéal, puisqu'il se rapproche de Charles Leclerc au classement des pilotes (110 pts). Le Monégasque est toujours deuxième (116 pts) mais voit Verstappen légèrement creuser l'écart en tête (125 pts). Les pilotes ont désormais rendez-vous dans deux semaines sur le circuit de Bakou.