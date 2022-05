GP de Monaco en direct: Charles Leclerc pour vaincre la malédiction chez lui, en Principauté

Depuis jeudi, la Ferrari de la célèbre Place d'Armes de Monaco n'a plus rien à l'effigie du pilote local. Tout est parti rapidement et certains fans repartent donc du stand déçus. Les supporteurs du pilote se montrent confiants après avoir vu leur protégé prendre la pole hier. Malgré la malédiction du Monégasque sur ses terres ils estiment que le "Petit Prince" a pris de l'expérience et a gagné en sérénité.

Boutique Places d'armes © @RMCSport