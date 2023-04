LeBron James, Tiger Woods, Toto Wolff... ces acteurs du sport sont devenus milliardaires en 2023

Selon le classement annuel du magazine Forbes, LeBron James, Tiger Woods et Toto Wolff ont intégré cette année le cercle des milliardaires.

Quel est le point commun entre Tiger Woods, LeBron James et Toto Wolff ? Tous les trois sont devenus milliardaires cette année, selon le classement annuel dévoilé par le magazine américain Forbes. Dans le monde du sport, ils sont une douzaine à avoir vu leur fortune personnelle passer le cap du milliard en 2023. C’est le cas par exemple de Larry Tanenbaum, un homme d’affaires de 78 ans qui possède notamment des parts chez les Toronto Raptors (NBA) et le Toronto FC (MLS).

Le jackpot pour Woods

Aux commandes des New York Yankees (MLB), Hal Steinbrenner, Jennifer Steinbrenner Swindal et Jessica Steinbrenner entrent aussi dans ce cercle. Comme Tiger Woods et LeBron James, qui gèrent "d’impressionnantes portefeuilles d'investissement" d’après Forbes. Le patron des Los Angeles Lakers, désormais meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, "devrait gagner cette saison 124,5 millions de dollars" grâce à son contrat en cours et à divers partenariats de sponsoring avec de puissantes entreprises comme Nike et Pepsi. Il a investi une partie de son milliard de dollars (environ 915 millions d’euros) dans de nombreux domaines comme l’immobilier, le divertissement, le fitness ou encore… les pizzas.

Woods, lui, compte 1,1 milliard de dollars (1,01 milliard d’euros) sur son compte en banque. La légende du golf, actuellement engagée au Tournoi des Maîtres, doit sa fortune à ses gains touchés en tournoi et ses multiples contrats publicitaires. Quant à Toto Wolff, il doit ce jackpot financier grâce à son implication au sein de Mercedes. Fin 2020, il est devenu actionnaire à part égale de l’écurie allemande avec le géant industriel Ineos et le groupe Daimler. Patron de Mercedes, il a décroché huit titres des constructeurs.